Die Geheimnisse von „Weihnachten“ auf Bad Wörishofens Krippenweg

Bad Wörishofens Krippenweg bietet ein Kunstwerk voller Überraschungen. Insgesamt sind 80 Krippen an verschiedenen Stellen der Innenstadt zu sehen.

„Es sollte etwas Neuartiges sein, was die Leute gerne anschauen“, sagt Heinrich Wolf. Herausgekommen ist eine Großkrippe, wie es sie noch nicht gab. Wolfs Meisterstück ist Teil des Krippenweges durch Bad Wörishofen, auf dem 80 Darstellungen der „Heiligen Nacht“ zu sehen sind.

Der Bildhauer Wolf hat den Sommer über an „Weihnachten“ gearbeitet – so lautet der Titel seiner Krippe. Er grundierte fünf Holzbretter mit natürlicher Kante in weiß und malte darauf mit schwarzer Ölfarbe liebevoll die einzelnen Aspekte der „Heiligen Nacht“ – Verkündigung der Engel an die Hirten, Hirten mit Schafen, Heilige Familie, Ochs und Esel und die Krippe selbst.

Was im Advent in Bad Wörishofen geboten ist 1 / 7 Zurück Vorwärts Bad Wörishofer Krippenweg von Samstag, 26. November, bis Freitag, 6. Januar; Führungen immer freitags im Dezember um 16 Uhr, Treffpunkt ist der Steinbrunnen am Kurhaus. Zu sehen sind rund 80 Krippen, in den Schaufenstern der Geschäfte sowie in zahlreichen öffentlichen Gebäuden. Im Kurhaus gibt es einen Flyer mit allen Krippen.

Weihnachtsgewinnspiel der Stadt Bad Wörishofen von Samstag, 26. November, bis zum 21. Dezember. Teilnahmecoupons gibt es im Kurhaus und beim Weihnachtsmarkt.

Kostenloses Kindertheater „Aschenputtel“ am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr im Kursaal Bad Wörishofen. Die notwendigen Gratis-Karten gibt es aber schon ab Samstag, 26. November, im Kurhaus.

Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt ab Samstag, 3. Dezember, vor und im Kurhaus. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt an den Samstagen und Sonntagen 3. und 4. Dezember, 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember, immer von 13 bis 20 Uhr. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember um 17.45 Uhr von Bürgermeister Stefan Welzel und Bad Wörishofens neuem Christkind Vivien Dean. Es gibt ein Zwergerlbergwerk und Kutschfahrten mit Werner Niklas.

Nikolauseinzug am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon vor dem Kurtheater. Der Nikolaus wird dabei von vielen Engeln auf seinem Weg begleitet und hat für alle Kinder eine Überraschung dabei.

Romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche Bad Wörishofen am Donnerstag, 22. Dezember, ab 17 Uhr, Startpunkt: Parkplatz nahe Café Schwermer. Von dort aus führt ein mit Fackeln gesäumter Weg zur Waldlichtung.

Lichterglanz im Kurhaus: 2000 Weihnachtskugeln, 1100 Lichter und 1200 Strohsterne verwandeln das Kurhaus in ein Weihnachtshaus. Der prachtvoll geschmückte große Christbaum ist dort ab dem 9. Dezember zu sehen.

Bei der Darstellung im Kurhaus konzentrierte er sich auf die wesentlichen Bildausschnitte, „so ähnlich, wie man als Mensch schaut, da achtet man immer auf die Details“, sagt der Künstler und ergänzt: „Das, was man selber gern als erstes anschauen würde, wollte ich darstellen.“ Bei den Tieren beschränkte er sich beispielsweise auf die Köpfe. Und obwohl ihm die Darstellung christlicher Themen sehr am Herzen liegt, muss nicht alles auf seinen Bildern biblisch sein. „Ich hab´s mir nicht verkneifen können und hab unsere beiden Hunde unten mit dazu gemalt“, sagt er und lächelt.

Wolf liebt die gegenständliche, naturgetreue Malerei. Ihm sei wichtig, dass sich seine Kunst dem Betrachter natürlich erschließt. Als Vorlage verwendet er Fotos oder auch Models. „Für die Heilige Familie habe ich meine Nichte mit ihrem Baby posen lassen“, verrät er.

An dieser Playmobil-Krippe ist nicht alles originalgetreu. Der Großeinsatz am Stall von Bethlehem deutet darauf hin, wo diese Darstellung der Heiligen Nacht in Bad Wörishofen zu finden ist. Foto: Kathrin Elsner

Auch über den aus mehreren Bildern bestehenden Aufbau der neuen Krippe hat Wolf sich viele Gedanken gemacht. „Ein Panorama baut der Mensch sich immer aus vielen einzelnen Bildern zusammen, genau so wollte ich die Krippe haben.“ Auf den Sockeln der Einzelbilder sind Zitate aus der Bibel zu lesen. Noch zwei weitere Krippen von Wolf sind heuer zu sehen – alle sind käuflich. Seit über 25 Jahren arbeitet Wolf als freischaffend bildender Künstler und Holzbildhauermeister in seiner Heimatstadt Bad Wörishofen. Er geht immer noch jeden Tag gerne in seine Werkstatt, erzählt er und ergänzt schmunzelnd: „Es freut mich jeden Tag wenn ich hier reinkomme, außer ich muss putzen.“ Vielseitigkeit ist ihm wichtig, auch bei den Werkstoffen.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn er in Ruhe eine gute Idee umsetzen kann, freut er sich besonders. „Da kann ich mich richtig in die Arbeit vertiefen“, sagt er. Die Reaktionen auf seine Kunst mag Wolf ebenfalls. Er erinnert sich an einen besonderen Tabernakel, den er vor vielen Jahren für ein Kloster gefertigt hatte. Als dieser eingeweiht wurde, war die Oberin so gerührt, „dass sie mich vor Freude ums Haar fast geküsst hätte“, erzählt er schmunzelnd.

In einer der Krippendarstellungen auf dem Krippenweg Bad Wörishofen kommt sogar die Feuerwehr

Bad Wörishofens Krippenweg ist einer der größten der Region. 68 Aussteller präsentieren insgesamt 80 Darstellungen der „Heiligen Nacht“. Gäste finden Anfertigungen aus unterschiedlichsten Materialien und Epochen. Von selbstgebastelten Kinderkrippen über Darstellungen aus historischen Epochen, zeitgenössischen Kunstwerken bis hin zu volkstümlichen Weihnachtskrippen ist eine enorme Vielfalt geboten. Selbst eine Playmobil-Krippe kann im Feuerwehrhaus bestaunt werden.

Die große und imposante Krippe mit Palast-Ruine der sizilianischen Künstlerin Angela Tripi wird am Abend in besonderes Licht getaucht. Dank der Eigentümerfamilie Reiser kann sie durch ein Fenster des Rathauses bewundert werden. Foto: Kathrin Elsner

Gelbe Schweifsterne mit der Aufschrift „Bad Wörishofener Krippenweg“ weisen den Weg.

Die Krippen sind an öffentlichen Plätzen, in Schaufenstern sowie in kulturellen und kirchlichen Einrichtungen entlang des Weges zu finden. Alle Krippen sind in einer Broschüre aufgeführt, die es im Kurhaus oder online gibt. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen bietet auf einem Teilstück des Krippenweges Führungen an. Diese beginnen am 9. Dezember, am 16. Dezember, am 23. Dezember und am 30. Dezember um 16 Uhr am Steinbrunnen vor dem Kurhaus. Dazu ist eine Anmeldung an der Gäste-Information im Kurhaus (Telefonnummer 08247/9933-55) erforderlich.