Bad Wörishofen

19:00 Uhr

„Die Jagd ist mehr als nur töten“, findet Bayerns Jagdkönigin aus Bad Wörishofen

Plus Die bayerische Jagdkönigin Felizitas Schauer will einmal ganz nah bei ihren Tieren beerdigt werden. In Kürze erfüllt sie sich einen Kindheitstraum.

Von Marcus Barnstorf Artikel anhören Shape

Prinzessinnen gab es während des Faschings viele, die Zahl an Königinnen ist jedoch überschaubar. Felizitas Schauer aus Bad Wörishofen ist Bayerns Jagdkönigin, mittlerweile seit Oktober. Seither ist viel passiert, wie die 24-Jährige erzählt – bei einem Streifzug durch den Wald. Denn die Liebe zur Natur ist es, die Schauer antreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

