Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Die Kneipp’sche Kinderheilstätte in Bad Wörishofen wurde verkauft

Plus Eine weitere der drei Stiftungen Kneipps in Bad Wörishofen hat einen neuen Eigentümer. Der Käufer ist in der Stadt wohlbekannt.

Von Markus Heinrich

Ein weiteres geschichtsträchtiges Gebäude Bad Wörishofens hat einen neuen Eigentümer. Es geht um die ehemalige Kneipp’sche Kinderheilstätte im Herzen der Stadt. Der Käufer ist in Bad Wörishofen wohlbekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

