"Leben in Balance": Bad Wörishofen steht ganz im Zeichen der Gesundheit

Gut leben, gesund leben und alt werden. Die zehnten Bad Wörishofer Gesundheitstage und ihr Motto "Leben in Balance" sind dazu ein geeigneter Wegweiser.

Drei Tage lang referieren Gesundheitsexperten, Trainer und Erfolgsautoren ganz im Sinne der Kneipp'schen Lehre. Zudem geben Vorträge, Workshops und Filme für ein Leben im Gleichgewicht. Für einen vielversprechenden Auftakt sorgt am Donnerstag, 13. April, um 19 Uhr im Kurtheater die Ärztin und Buchautorin Marianne Koch mit ihrem Eröffnungsvortrag "Neue Wege, um geistig und körperlich fit zu bleiben". Die Medizinerin beleuchtet sowohl physiologische wie psychische Aspekte, die das Altwerden mit sich bringen und geht unter anderem auf die Themen "gesunde Ernährung", "Bewegung" ein.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist Schirmherr der Gesundheitstage

Dabei klammert sie auch Probleme wie "Einsamkeit", "Umgang mit Verlusten" nicht aus, empfiehlt lebenslanges Lernen und macht deutlich, wie wichtig es ist, die Lust an Neuem nicht zu verlieren. In ihrem Vortrag nimmt die anno 2019 mit der Paracelsus-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Bundesärztekammer geehrte Medizin-Journalistin auch auf ihr Buch "Älter werden wir später" ausführlich Bezug. Bevor Klaus Holetschek, der Bayerische Gesundheitsminister und Schirmherr der Wörishofer Gesundheitstage Gäste und Besucher begrüßt, übergibt Jörn Fenske, Kurdirektor des Ostseebades Göhren seiner Wörishofer Kollegin einen Strandkorb. Kneipp-Kurort im Norden trifft Kneipp-Heilbad im Süden, könnte man sagen.

Dr. med. Marianne Koch eröffnet am Donnerstag, 13. April, mit ihrem Vortrag „Neue Wege, um geistig und körperlich fit zu bleiben“ die Bad Wörishofener Gesundheitstage im Kurtheater. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb

Was kann man tun, wenn einen das Leben herunterzieht? Bestsellerautor Werner Tiki Küstenmacher hat dafür viele Tipps und legt seinem Publikum am Freitag, 14. April, um 20 Uhr in seinem Vortrag "Rette dich selbst" sieben kleine Verwandlungen ans Herz, die sich für eine Stärkung der seelischen Widerstandskraft eignen. Zudem werden während der Gesundheits-Trilogie zahlreiche Aktivitäten im Freien, wie "Waldbaden", "Fünf-Elemente-Wanderung" wie auch "Panorama-Radtour" angeboten. Auf Bewegung setzt auch ein Tanz-Workshop mit Tanzpädagogin Tatjana Schnütgen.

Ganz im Zeichen der Gesundheit steht der Samstag, 15, April. Ernährungsberaterin Christina Mörz zeigt um 8.30 Uhr im Seminarraum des Kurhauses „wie man fit in den Tag kommt“, während Kräuter-Experte Manfred Fischer um 15 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum aufzeigt, welche Faktoren die Abwehrkräfte schwächen und wie man sie wieder aufbauen kann. Bereits um 13.45 Uhr gibt dort Kneipp-Mentorin Karin Bendlin Anweisungen zur Herstellung von Gurgelsalz aus ätherischen Ölen. Zum Ende der Gesundheitstage noch ein musikalisches Highlight. Das schwäbische Jugendsinfonie-Orchester gibt am Samstag um 19 Uhr ein Konzert.

Zehn Jahre Gesundheitstage Bad Wörishofen: Eine Erfolgsgeschichte

Das zehnte Jubiläum der Gesundheitstage "Leben in Balance" ist es wert, die wichtigsten Kapitel seiner Erfolgsgeschichte aufzuschlagen. Im Jahre 2013 als Folge-Veranstaltung des Wörishofer Herbstes geplant, war zunächst daran gedacht, mit der Organisation der Gesundheitstage ein auswärtiges Marketing-Unternehmen zu beauftragen, was pro Jahr mehrere zehntausend Euro gekostet hätte. Doch warum fremdgehen, wenn man vor Ort über genügend ehrenamtliche Kräfte verfügt. So bot die evangelische Kirche an, versuchsweise zusammen mit dem Kur- und Tourismus-Betrieb die Gesundheitstage zu veranstalten. Stadtrat, wie auch der damalige Bürgermeister Klaus Holetschek und der Kur- und Tourismusbetrieb willigten ein und billigten ein Budget, das es erlaubte namhafte Referenten zu gewinnen. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, die Kneipp'sche Idee weiterzuentwickeln und das getreu dem Motto: "wenn nicht hier, wo dann".

Bestsellerautor Werner Tiki Küstenmacher legt dem Publikum in seinem Vortrag „Rette dich selbst!“ am Freitag, 14. April, um 20 Uhr sieben kleine innere Verwandlungen ans Herz, die unsere seelische Widerstandskraft stärken. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb

So bedient "Leben in Balance" alle fünf Säulen der Lehre des naturheilkundigen Pfarrers. Zwei Männer der ersten Stunde sind noch heute im Organisationsteam tätig: Prädikant Manfred Gittel und Pfarrer i.R. Herbert Specht. Im Laufe der Jahre gesellte sich zum Orga-Team evangelische Kirche und Kur- und Tourismus-Betrieb auch die Katholische Erwachsenenbildung Forum Bad Wörishofen, die katholische Kurseelsorge und der Kneipp-Bund. Jahr für Jahr registrierten die Veranstalter steigende Besucherzahlen. Prominente Gastredner und Referenten zu finden, war für sie kein Problem. Denn es sprach sich in diesen Kreisen schnell herum, dass in der Kneippstadt fundierte Vorträge sehr geschätzt werden.

Karten für die Veranstaltungen können im Kurhaus, aber auch an der Tages- und Abendkasse der jeweiligen Veranstaltung erworben werden. Tickets für die Eröffnung der Gesundheitstage mit Marianne Koch und den Vortrag von Tiki Werner Küstenmacher und das Konzert der schwäbischen Jugend-Sinfonie gibt es auch bei der Mindelheimer Zeitung und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.