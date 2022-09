Stargeigerin Julia Fischer hat eine klare Meinung zur musikalischen Ausbildung im Land. Beim Festival der Nationen spielt sie gemeinsam mit Jugendlichen und ihrer eigenen Kindersinfonie.

Frau Fischer, Sie haben eine beeindruckende Weltkarriere, in Bad Wörishofen werden Sie weiterhin als Kind des Festivals der Nationen bezeichnet, so auch jetzt wieder. Ist das für Sie eine schöne Erinnerung oder nervt das mittlerweile eher?

Fischer: Wenn es mich nerven würde, würde ich ja nicht hinfahren. Ich finde das eine schöne Sache. Mir ist es wichtig, dass man sich nicht nur an den großen Konzerthäusern orientiert, sondern auch in der Region spielt. Für mich ist ein Konzert nicht wichtiger, weil es in New York stattfindet. Es ist eine sehr schöne Sache, wenn ich in Bad Wörishofen spiele. Ich kann zum Beispiel zu Hause schlafen (lacht).

Wenn Sie sich zurückerinnern: War das in Bad Wörishofen damals tatsächlich die Initialzündung für Sie, als die sie immer geschildert wird?

Fischer: Es gab sicher in paar Ereignisse, die in meiner Kindheit wegweisend waren. Die Begegnung mit der Philharmonie der Nationen und Justus Frantz 1995 in Bad Wörishofen gehörte sicher dazu. Insofern stimmt die Geschichte, ja.

Hat Sie das im Rückblick geprägt? Sie sind heute ja selbst stark in der Nachwuchsförderung aktiv.

Fischer: Nein, da bin ich familiär vorbelastet. In meiner Familie sind wir alle Lehrer, in irgendeiner Form. Da trägt man dieses Unterrichten wollen in sich. Meinen ersten Geigenkurs habe ich mit 15 oder 16 Jahren gegeben. Das war immer Teil meines Lebens.

Wie bewerten Sie denn den Zustand im Land in Sachen musikalischer Frühbildung und Ausbildung?

Fischer: Die letzten zwei Jahre könnten für die Kinder fatal gewesen sein, ich hoffe, dass wir das als Gesellschaft auffangen und die Politik begreift, was sie zu tun hat. Ich sehe aber nur einen kleinen Teil, den musikalischen Teil. Die Kinder, die zu mir kommen, haben ja schon das Privileg einer Vorbildung, das muss man ganz klar sagen. Bei meinen Kindersinfonikern kommen aber auch Kinder, die würden schnell die Motivation verlieren, wenn sie das Gemeinschaftserlebnis nicht haben. Das wollte ich ihnen ermöglichen. Letztlich funktioniert ein Orchester im Minikleinen so, wie eine Gesellschaft funktionieren muss. Jeder muss sich im Rahmen der Gesetze aufhalten, aber jeder will in diesem Rahmen auch seine Freiheit haben. Im Prinzip lernen die Kinder, wie das Miteinander im Idealfall funktionieren kann.

Gibt es einen Wunsch der Musiklehrerin Julia Fischer an die Schulen und Musikschulen?

Fischer: Es gibt extrem viel Potenzial. Das Hauptproblem ist, dass wir viel zu wenig und viel zu wenig gute Lehrer haben. Natürlich könnten wir den Musiklehrern viele gute Tipps geben, aber dazu sind in den Klassen einfach viel zu viele Kinder. In der Grundschule wäre das tatsächlich bedeutend, da ist eigentlich das Fenster, in dem man die meisten Kinder begeistern kann. Aber die Grundschullehrer haben eine viel zu schlechte Ausbildung in Musik. Da verliert man große Möglichkeiten.

Was würden Sie Eltern raten? Wie sollte man Kinder für ein Instrument begeistern?

Fischer: Das A und O ist der Lehrer. Er muss in der Lage sein, die Kinder zu begeistern. Und es muss klar sein: Die Freude am Musizieren kommt mit dem Können. Die Idee, mein Kind soll Musik machen aber nicht mit zu viel Druck und Fleiß konfrontiert werden, funktioniert nicht. Wenn man ein Instrument lernen möchte, wird man jeden Tag üben müssen und wenn man jeden Tag übt, wird man Freude daran haben, das Instrument zu spielen. Es wäre gelogen, das anders darzustellen.

Wie war denn Ihr Pensum als Kind und Jugendliche?

Fischer: Im Grundschulalter war das etwa eine Stunde pro Tag, danach mehr. Zwischen zwölf und 16 Jahren habe ich vier, manchmal fünf Stunden pro Tag geübt.

Beim Festival der Nationen kommen ganz viele Kinder zum ersten Mal mit klassischer Musik in Kontakt. Welche drei Stücke würden Sie Eltern empfehlen?

Fischer: Die Vier Jahreszeiten funktionieren immer. Ich finde auch Peter und der Wolf absolut genial. Dann wahrscheinlich eine Oper. Es muss gar nicht die Zauberflöte sein, es könnte auch der Barbier von Sevilla sein.

Mit Ihrer Kindersinfonie sind Sie heuer erstmals in Bad Wörishofen. Was kommt denn da besonders gut an, wenn Sie üben?

Fischer: Das ist sehr interessant, was funktioniert und wo wir uns getäuscht haben, für uns ist das ein Lernprozess. Die Kleine Nachtmusik fanden alle ganz toll, das war ein Riesen-Highlight. Der Karneval der Tiere ist unfassbar beliebt. Diesmal haben wir die St. Paul’s Suite gemacht. Da hätte ich nicht gedacht, dass das den Kindern gefällt. Johannes bestand vehement darauf – und es war ein Riesenerfolg. Die Kinder haben das in der Schule rauf und runter gesungen.

Was dürfen die Gäste in Bad Wörishofen erwarten?

Fischer: Da machen wir den Karneval der Tiere und dazu eine Kindersinfonie von Reinecke, die habe ich zufällig im Internet gefunden.

Das Ganze ist eingebettet in den Rahmen des Festivals der Nationen. Man hört immer öfter, das sei fast ein einmaliges Projekt in dieser Größenordnung. Wie sehen Sie die Bedeutung der Nachwuchsförderung beim Festival?

Fischer: Alleine das Jugendorchester, mit dem ich spiele, ist eine sehr wichtige Sache. Es ist sehr wichtig, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, was es bedeutet und was es auch an Können bedeutet, wenn man das beruflich machen will. Die Konkurrenz ist so groß und so hart, dass man das nur machen kann, wenn ein gewisses Niveau vorhanden ist und auch erreicht werden kann.

Haben Sie es vor diesem Hintergrund, den Sie geschildert haben, eigentlich jemals bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben?

Fischer: Ich habe das niemals bereut. Ich habe ja ein traumhaftes Leben. Ich spiele die Konzerte, die ich will, die Werke, die ich will, mit den Leuten, die ich will. Aber das Level an Unabhängigkeit, etwa von Agenten, das ich erreicht habe, ist ja nicht der normale Weg. Es ist sehr wichtig, den jungen Leuten zu vermitteln: Man kann gerne danach streben, aber es müssen so viele Dinge zusammenkommen, damit das klappt.

Interview: Markus Heinrich

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen beginnt am 23. September. Die Weltstar-Riege der Klassik ist diesmal enorm. Neben Stargeigerin Julia Fischer treten binnen weniger Tage unter anderem Igor Levit, Rolando Villazon und Jonas Kaufmann auf, Letzterer in einem Sonderkonzert. Eintrittskarten für das Festival der Nationen gibt es unter anderem beim Ticketservice der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).