Die Liebe zur Modelleisenbahn kennt kein Alter

Plus Der 82-jährige Max Dirschedl aus Bad Wörishofen hat dasselbe Hobby wie der 14-jährige Gymnasiast Bastian. Warum sich der Rentner dennoch von seinem Jugendtraum trennen will.

Auf der Modellbahnbörse der Buchloer Modellbahnfreunde erzählte der 82-jährige Max Dirschedl aus Bad Wörishofen voller Stolz und Eifer von seiner großen, hochmodernen Modelleisenbahnanlage, die er seit einigen Jahren in mühevoller Kleinarbeit aufgebaut, eine Menge Geld reingesteckt hat - und die er im Rahmen der Börse verkaufen wollte. „Der Antrieb fehlt“, antwortete er damals auf die Frage, warum er dies vorhabe. Dirschedl hat die Bahn weder im Rahmen der Buchloer Börse noch in den Wochen danach verkauft, erzählt er.

Für geschenkt, so der freundliche ältere Herr, hätte er die Anlage ein paar Mal losbringen können. „Aber bevor ich mich darauf einlasse“, sagt er, „verschenke ich sie lieber an ein Kinderheim oder eine ähnliche Einrichtung.“