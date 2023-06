Die "Lions" aus Bad Wörishofen und Mindelheim helfen am Djnepr

Plus Dienen sei wichtiger denn je, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek beim Jubiläumsabend des Lions-Clubs Bad Wörishofen-Mindelheim.

Der frühere Sparkassen-Direktor Sebastian Vogt war der Gründungsvater des Lions-Clubs Bad Wörishofen-Mindelheim. Im Oktober 1962 erhielt er die Charter-Urkunde. Nun wurde mit coronabedingter Verspätung das 60-jährige Bestehen des Clubs gefeiert.

Mit einer Festveranstaltung im Steigenberger Hotel Der Sonnenhof in Bad Wörishofen begingen die Lions ihr bedeutendes Jubiläum. „We serve“ – „wir dienen“ –, ist der Leitgedanke der weltweit über 50.000 Lions-Clubs. Unter diesem Motto stand auch das Jubiläum in der Kneippstadt. Der Past District Governor Hans-Ludwig Rau führte durch die Veranstaltung und begrüßte als Ehrengast und Festredner Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Altbürgermeister der Stadt Bad Wörishofen.