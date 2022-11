Bad Wörishofen

Die Märchenkönigin von Bad Wörishofen

Plus Märchen gehören zur Vorweihnachtszeit dazu. Dass sie viel mehr sind, als nur Geschichten, weiß Simone Wanzek-Weber. Sie hat Tipps für Kinder und Eltern.

Von Kathrin Elsner

Es war einmal eine junge Frau, die Märchen liebte und in ihrer Ausbildung zur Waldorfkindergärtnerin erfuhr, wie wohltuend und positiv sie für die Menschen eingesetzt werden können. Eines Tages begegnete sie einer professionellen Märchenerzählerin – und der Berufswunsch war geboren. Das ist jetzt 30 Jahre her. Seither hat Simone Wanzek-Weber in Bad Wörishofen fast 200 Menschen zu Märchenerzählerinnen und Märchenerzählern ausgebildet. Die bald beginnende Adventszeit ist immer auch eine Zeit fürs gemütliche Lesen und Vorlesen. Welche Märchen da am besten bei Kindern und bei Erwachsenen ankommen, weiß Wanzek-Weber genau.

