Bad Wörishofen

Die Mangamichelers und ihre Mission

Plus Unter den Wörishofer Stammfamilien spielen die Scharpfs eine besondere Rolle. Ein Hof an der Hauptstraße hat eine ungewöhnliche Geschichte.

Von Helmut Bader

Über die 500 Jahre alte Historie des Geberlehofes und der Stammfamilie der Scharpf in Bad Wörishofen wurde an dieser Stelle bereits berichtet. Sie geht zurück bis auf einen Andrä Scharpf in der Mitte des 15. Jahrhunderts, einen Bediensteten Georg von Frundsbergs. Die Familie verzweigte sich immer weiter und wurde zu einem der bedeutendsten Geschlechter Bad Wörishofens. Zum Ausdruck kommt dies in dem legendären Spruch, der ebenfalls in der Chronik vermerkt ist: „Trittst du einem Scharpf auf den Fuß, hast du im ganzen Dorf Verdruss“. Ein ganz besonderer Zweig sind die „Mangamicheler“ an der unteren Hauptstraße.

