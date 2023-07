Die menschliche Stimme als schönstes Instrument

Zwei Chöre zeigen in St. Justina, dass sie völlig zu Recht beim Internationalen Kammerchor-Wettbewerb ausgezeichnet wurden. Das Publikum in Bad Wörishofen war begeistert.

Die Festivalhymne „Come Ye Sons of Art“ vom englischen Komponisten Henry Purcell war der krönende Abschluss eines besonderen Konzertabends in der Stadtpfarrkirche St. Justina. In der Hymne heißt es: „Kommt, ihr Söhne der Kunst, kommt. Stimmen Sie alle ihre Stimmen und Instrumente um diesen triumphalen Tag zu feiern.“ Zwei der zwölf renommierten Kammerchöre aus aller Welt - vier aus Deutschland, die anderen aus Indonesien, USA, Georgien, Mexiko, Ukraine, Philippinen, Slowenien und Finnland, die zuvor am Internationalen Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf teilnahmen, gastierten in St. Justina.

Es war eine Freude, den Chören in St. Justina in Bad Wörishofen zuzuhören

Sie begeisterten die zahlreichen Gäste mit ihren großartigen Stimmen. Kirchenmusiker Karl Stepper hieß den zweiten Vorsitzenden vom Internationalen Kammerchor-Wettbewerb, Jeroen Schrijner, in Bad Wörishofen willkommen. Dieser begrüßte die 26 Sängerinnen und Sänger vom „Kammerchor der Künste Berlin“ mit ihrer Dirigentin Maike Bühle und den „Staccato Chamber Choir“ aus Mexiko mit den 14 Sängerinnen und Sängern und ihrem Dirigenten Marco Antonio Ugalde. Zwei Chöre, so unterschiedlich in ihrem Auftreten und ihren Interpretationen der vorgetragenen Lieder sie auch waren, zeigten beide doch eine äußerst harmonische Vortragsweise. Es war eine Freude ihnen zuzuhören. Zählt doch die menschliche Stimme in ihrer Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten zum schönsten Instrument.

Jeroen Schrijner, der zweite Vorsitzende vom Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf, begrüßte die Gäste in St. Justina. Foto: Maria Schmid

Wenn die Chormitglieder dann noch mit so versierten Chorleitern auftreten, dann werden gesangliche Versprechungen wahr. Alle zwei Jahre findet dieser Wettbewerb in Marktoberdorf statt, immer zu Pfingsten. Die außergewöhnlichen, hochrangigen Konzertereignisse bringen eine ausgeprägte Klangvorstellung mit. Dieser Wettbewerb hat neben der hohen künstlerischen Leistung vor allem auch durch die freundschaftliche Begegnung einen besonders hohen Stellenwert. Die Konzertabende geben Einblicke in die Chortraditionen der unterschiedlichen Kulturen. Das Lied „Christus factus est“ von Anton Bruckner war ein Pflichtstück für alle Chöre. Wie unterschiedlich die Interpretation sein kann, zeigten diese beiden Chöre in St. Justina.

Der Kammerchor der Künste Berlin beim Auftritt in St. Justina in Bad Wörishofen. Foto: Maria Schmid

Der Kammerchor der Künste Berlin ist ein sehr junger Chor. Maike Bühle gründete ihn 2019. Sie formte ihn aus Studierenden der Universität der Künste Berlin und zu einem homogenen Chorklang. Sie sangen unter anderem auch ein Lied von Arnold Mendelssohn „Wie die Gestalt mich verfolgt!“ und das Lied „Heimatlos“ von Hans Koessler.

Der Staccato Chamber Choir aus Mexiko begeisterte das Publikum in St. Justina in Bad Wörishofen. Foto: Maria Schmid

Die Zugabe, es sollte bei jedem Chor ein Lied aus der Heimat sein, war das Volkslied „Es führt über den Main“. Maike Bühle schmunzelte, als sie erklärte, dass jede einzelne Strophe eine ganz eigene musikalische Interpretation jeweils eines Sängers oder einer Sängerin aus dem Chor hatte. Die mexikanischen Chormitglieder sangen nicht nur sehr andächtig das „Kyrie“ aus der „Missa Papae Marcelli“ von Giovanni Pierluigi da Palestrina, sondern auch schnell und temperamentvoll ein traditionelles Maya-Lied, das „Xtoles“, vor.

Das Publikum klatschte begeistert, stampfte mit den Füßen und ließ immer wieder Bewunderungslaute hören. Zum Schluss sangen beide Chöre unter der Leitung von Marco Antonio Ugalde die Festivalhymne, in die auch einige Gäste, absolute Fans des Kammerchor-Wettbewerbs, im Kirchenraum mit einstimmten. Übrigens: Die beiden Chöre erreichten im Wettbewerb in der Leistungsstufe II – international ein Sehr gut!