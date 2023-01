Die Minigarden lassen es in Bad Wörishofen krachen

Beim Minigardetreffen in Bad Wörishofen zeigen Gruppen ausdem Unterallgäu und dem Ostallgäu eine fröhliche Show.

Wenn Träume von Prinzessinnen und Prinzen wahr werden, dann beim Treffen der Minigarden aus dem Unterallgäu. Im Kurhaus von Bad Wörishofen ließen es sich gleich 22 Prinzessinnen und 20 Prinzen nicht nehmen, ihre Gardemärsche und viele bunte Showtänze zu zeigen.

Die Kneippilonia aus Bad Wörishofen hatte zu diesem Treffen eingeladen. Die Hofmarschallinnen und Hofmarschälle bedankten sich bei Präsidentin Stefanie Lenuweit und erhielten von allen Gästen und den Mitwirkenden der anderen Faschingsvereine viel Beifall für ihre Darbietungen.

Das klappt schon wie bei den Großen: Der Prinzenwalzer war auch beim Minigardetreffen eine Attraktion auf der Bühne des Kursaals von Bad Wörishofen. Foto: Maria Schmid

Zu Besuch nach der großen Corona-Pause kamen Stefan Welzel, Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel und Landrat Alex Eder. Sie verteilten Orden an die Prinzenpaare. Prinzessin Emma (Kühnel) der Kneippilonia tanzte den Prinzenwalzer mit dem Bürgermeister, nachdem ihr Prinz an diesem Tag nicht dabei sein konnte. Alex Eder brachte besondere Orden mit. Nachdem ihm erzählt worden sei, der einstige Landrat Hermann Haisch habe dafür Kersa-Fingerpuppen im Unterallgäu fertigen lassen, knüpfte Landrat Eder an dieser Tradition an und verteilte die Püppchen an die Prinzessinnen und Prinzen der Garden.

Uli Rahm, die Vorsitzende des Tanzausschusses beim Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer-Fastnachtsvereine, war bei 21 der bislang 31 Minigardetreffen mit dabei. Ihre Tochter Leni Rahm hat inzwischen die Jugendleitung im Verband übernommen.

219 Bilder So bunt und lustig war das Minigardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Die Mädels der Minigarden marschierten derweil wie „alte Hasen“ auf die Bühne im Kursaal, von rhythmischem Klatschen der Gäste begleitet und mit ihren jeweiligen Schlachtrufen begrüßt. Sie alle zeigten ihr Temperament, ihre Leidenschaft für den Fasching und ihre große Freude am Tanzen und Geschichtenerzählen. Da waren Piraten, Monster, sogar ein Geheimdienst und Superhelden zu bewundern, die nach ihren Auftritten mit La-Ola-Wellen gefeiert wurden. Angestiftet wurden sie von den Moderatoren Andreas Lenuweit und Andreas Trautwein von der Kneippilonia – die zwei Andis des Abends.

In der Pause führte Stefanie Lenuweit eine riesige Polonaise durch den Saal an, bis alle Faschingsfans auf der Bühne landeten, sich hinsetzten und sich am Song „Wir fahren mit dem Bob“ so richtig amüsierten.

Dieses Minigardetreffen wird hoffentlich auch wieder in den kommenden Jahren ein fester Termin im bunten Faschingstreiben sein, denn nicht nur Unterallgäuer Vereine beteiligten sich daran, sondern auch Vereine aus dem Ostallgäu warn in Bad Wörishofen mit von der Partie.