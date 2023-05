Die Musik-Filmtage mit Liveauftritten stehen vor der Tür

Bad Wörishofens Kinobetreiber Rudolf Huber feiert die Filmmusik. Bei den Musik-Filmtagen gibt es auch Livemusik im Kinosaal. Beginn ist am Freitag.

Bad Wörishofens Kinobetreiber Rudolf Huber ist weithin bekannt für sein außergewöhnliches Programm. Dazu gehören auch die Bad Wörishofer Musikfilm-Tage, die nun in die achte Auflage gehen. Gleich zum Start gibt es ein monumentales Werk – und Livemusik im Kinosaal.

Die Bad Wörishofer Musik-Filmtage beginnen am Freitag, 26. Mai. Bürgermeister Stefan Welzel eröffnet den Filmreigen um 19.30 Uhr im Kino am Bahnhof. Mit dabei ist auch das Bad Wörishofer Kurorchester Gentle Moods, das im Kinosaal beliebte Filmmelodien spielen wird. Um 20.15 Uhr läuft dann der erste Film: "Ennio Morricone – Der Maestro". Es handelt sich um einen monumentalen Dokumentarfilm über einen der beliebtesten und produktivsten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts. Morricone hinterließ der Welt schier unglaubliche 500 Filmkompositionen.

Liveoper aus New York bei den Musik-Filmtagen in Bad Wörishofen

Am Pfingstmontag wartet mit "Träume sind wie wilde Tiger" um 16 Uhr ein Bollywood-Märchen mit dem Prädikat "wertvoll" auf die Filmfans. "Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song" steht am Dienstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf dem Programm. "Sternstunden der Filmmusik" verspricht Huber für Mittwoch, 31. Mai. "John Williams – Live in Vienna" ist dann um 20 Uhr zu sehen, mit Stargeigerin Anne-Sophie Mutter als Williams Stargast. Eine Liveübertragung aus der Metropolitan Opera in New York wird es ebenfalls geben, am 3. Juni. Gezeigt wird um 19 Uhr "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart.

Die "Glanzlichter" aus Bad Wörishofen spielen bei den Musik-Filmtagen

Livemusik gibt es erneut am 14. Juni mit den Geigenschülern "Glanzlichter" von Ursula Glanz vor dem Film "Anne-Sophie Mutter – Vivace" um 20 Uhr. Am 6. Juli um 20 Uhr ist dann der Sanni Risch Chor zu hören, danach gibt es den Film "Tenor: Eine Stimme – zwei Welten". Es ist zugleich der letzte Musik-Filmtag. Das ganze Programm gibt es unter www.filmhaus-huber.de.

