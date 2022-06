Die Musik zum Fest zum 125. Todestag von Pfarrer Kneipp

Festliche Musik erklingt an diesem Festwochenende. Karl Stepper und Rainer Wörz waren für die Vorbereitungen zuständig. Sie haben Großes vor.

Für die Kneippstadt Bad Wörishofen ist der 125. Todestag von Pfarrer Sebastian Kneipp ein Tag des Gedenkens und ein Tag der Dankbarkeit. Zu den Feierlichkeiten an diesem Wochenende kommt der Vertreter des Papstes in Deutschland, der Apostolische Nuntius Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, in die Kneippstadt.

Festlich-musikalische Werke zum Festtag in Bad Wörishofen extra einstudiert

Extra für diesen Festtag haben Bad Wörishofer Sänger und Musikerinnen festliche musikalische Werke einstudiert. Stadtkapellmeister Rainer Wörz und Kirchenmusiker Karl Stepper legten in den vergangenen Wochen Zusatzschichten ein. Karl Stepper hat für den Festgottesdienst, der live im Fernsehsender EWTN und in Radio Horeb übertragen wird, mehrere Bläser- und Orchestersätze zu Gemeindeliedern verfasst. Diese erklingen erstmals am Sonntag.

Stadtkapellmeister Rainer Wörz erstellte ein neues Arrangement der Papst-Hymne für die Stadtkapelle Bad Wörishofen. Foto: Bernhard Ledermann

Daneben hat der A-Kirchenmusiker mit dem Kirchenchor von St. Justina und dem Kirchenorchester die „Spatzenmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart einstudiert. Die Soli singen Agniszka Trzeciecka (Sopran), Bettina Kreuzer (Alt), Uwe Scheuerpflug (Tenor) und Karl Stepper (Bass). „Daneben singen und musizieren wir zur Kommunion eine Komposition von Max Eham“, teilt Karl Stepper mit.

Dieses Werk mit dem Titel „Kostet uns seht, wie gut der Herr ist“ hat der Kirchenmusiker als Gesang zur Kommunion ausgewählt. Komponiert wurde es für den Besuch von Papst Johannes Paul II. 1980 in München. Karl Stepper hat damals als kleiner Junge den Gottesdienst auf der Münchener Theresienwiese im Fernsehen live verfolgt und war begeistert von der Kirchenmusik und der Feier des Gottesdienstes.

Jetzt, da der Papst-Vertreter an diesem Wochenende nach Bad Wörishofen kommt, dachte sich Karl Stepper, passt das Stück gut in den Festgottesdienst. Auch die Papst-Hymne, die die Stadtkapelle Bad Wörishofen am Sonntag bei der Kranzniederlegung auf dem Bad Wörishofer Friedhof spielen wird, wurde extra für den Besuch des Nuntius neu arrangiert. „Ich habe drei unterschiedliche handgeschriebene Arrangements bekommen“, berichtet Rainer Wörz. „Das hätte in der Probe ein Riesenchaos gegeben“, meint der Dirigent der Stadtkapelle, zumal einige der Instrumentenstimmen, die in der Stadtkapelle vertreten sind, in den Arrangements gar nicht besetzt gewesen wären.

Die Musik zum Festakt in Bad Wörishofen verlangt den Musikern einiges ab

Also machte sich der Dirigent an die Arbeit und erstellte ein neues Arrangement der Papst-Hymne für die Stadtkapelle Bad Wörishofen. Zehn bis zwölf Stunden saß er an dem Arrangement, schätzt Rainer Wörz. Grundlage der Papsthymne ist eine Komposition des romantischen Komponisten Charles Gounod. „Ich bin in den letzten Zügen“, sagte Wörz am Freitag Vormittag.

Am Abend stand dann die Probe des kurzen Stücks mit der Stadtkapelle an.

Das Stück sei für die Stadtkapelle nicht ganz stiltypisch, die Musiksprache ähnele eher der klassischen Sinfonik. Normalerweise erklingt die Papst-Hymne bei Auslandsreisen oder offiziellen Auftritten des Papstes.

Am Sonntag spielt die Stadtkapelle sie zu Ehren des Nuntius’, des Vertreters von Papst Franziskus in Deutschland, und als Ausdruck der Wertschätzung von Pfarrer Sebastian Kneipp an seinem Grab.