Die neue Pfarrerin freut sich auf Bad Wörishofen

Zum 1. September ist nun eine der beiden Pfarrstellen in der evangelischen Erlösergemeinde in der Kneippstadt wieder besetzt. Eingenommen wird sie dann von der Religionspädagogin Rebecca Reisse. In einem Gespräch in ausgesprochen freundlicher und zuvorkommender Atmosphäre berichtete sie über ihren bisherigen Werdegang vom fernen, nördlichen Magdeburg in den bayerischen Süden nach Bad Wörishofen. Dabei strahlt sie eine ansteckende Herzlichkeit und große Aufgeschlossenheit aus. Dienstbeginn für sie ist der 1. September, am Sonntag, 15. September, erfolgt um 15 Uhr der feierliche Einführungsgottesdienst in der Erlöserkirche.

