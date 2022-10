Bad Wörishofen

vor 48 Min.

Die Not vor der eigenen Haustür wird auch in Bad Wörishofen sichtbar

Flaschensammeln am Denkmalplatz: Ein Erlebnis in Bad Wörishofen ließ Kurgast Patricia Weber aufhorchen.

Plus Flaschensammeln in Bad Wörishofen, mehr Wohngeldanträge, ins Krankenhaus wegen eines warmen Essens: Energiepreise und Inflation wirken sich aus.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Ältere Menschen, die aus Mülleimern Pfandflaschen heraussuchen und ihr Leben kaum noch finanzieren können, sind in Großstädten schon lange Realität. Doch hat diese Art der Not auch die Bevölkerung in Bad Wörishofen bereits erreicht? Wir haben bei Tafel, Rot-Kreuz-Laden, Bürgerhilfsstelle, Nachbarschafts- und Seniorenhilfe und einer aktiven Notärztin nachgefragt.

