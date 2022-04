Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Die Parksituation in Bad Wörishofen "ist ein Ärgernis“

Die Parkhäuser in Bad Wörishofen seien fast nie ausgelastet, dafür gebe es viele Wildparker in Bad Wörishofen, kritisieren Grüne, SPD und ÖDP.

Plus Grüne, SPD und ÖDP sind enttäuscht vom Vorgehen der Wörishofer Verwaltung in Sachen Verkehr und Klimaschutz. CSU beschwört das Miteinander.

Von Markus Heinrich

Von „durchaus kontroversen Redebeiträgen“ sprach die CSU-Fraktionssvorsitzende und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid am Ende der Haushaltsdebatte. Man betreibe Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger, sorge aber auch für eine lebenswerte Stadt, betonte sie. Man müsse sich in Bad Wörishofen auch an einer schönen Innenstadt erfreuen können oder an einem Wochenmarkt an zentraler Stelle. „Allen wäre es lieber, wir hätten Wahnsinns-Einnahmen und müssten keine Schulden machen“, sagte sie. „Aber so einfach ist es nicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen