Die Pionierin des Bad Wörishofer Dominikanerinnenklosters

Plus Die frühere Priorin Regina Vilgertshofer übernimmt seit Jahrzehnten Verantwortung in ihrem Kloster. Beim Einsatz technischer Neuerungen gilt die einstige Handelsschullehrerin als Pionierin.

Eigentlich will sie gar nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Ihre Zeit sei längst vergangen, sagt Schwester Regina Vilgertshofer und meint damit die Jahre als Priorin der Bad Wörishofer Dominikanerinnen.