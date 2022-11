Bad Wörishofen

11:00 Uhr

Die Sportabzeichen-Flut reißt in Bad Wörishofen nicht ab

Tussenhausen hat eine sportliche Feuerwehr. Das Foto zeigt (in alphabetischer Reihenfolge) Franz Beggel, Max Behrndt, Thomas Fleschhut, Andreas Ganal, Florian Graßl, Armin Hieber, Christoph Nattenmiller, Maximilian Nattenmiller, Christian Rehm, Christoph Sänger, Christian Schächer, Peter Schmid, Andreas Schuster, Konstantin Vogel und Leander Vogel.

Plus Der TSV Bad Wörishofen bringt Junge und Ältere in Bewegung. 781 Sportabzeichen sind diesmal das Resultat, einmal war es sogar das 60.

Von Maria Schmid

Suchte man die fitteste Gemeinde im Land, käme man an einem Besuch in Bad Wörishofen nicht vorbei. 781 Sportabzeichen wurden diesmal verliehen. Erstmals nach zwei Jahren der Corona-Beschränkungen gab es dafür wieder einen Festabend im Gasthof Adler in Stockheim. Einer der Geehrten erhielt dabei bereits das 60. Sportabzeichen.

