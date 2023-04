Bad Wörishofen

18:30 Uhr

Die Toten Hosen in Bad Wörishofen: Erinnerungen an ein legendäres Konzert

Plus Vor 40 Jahren traten Die Toten Hosen im Jugendzentrum in Bad Wörishofen auf. Drei Freunde erzählen, wie es dazu kam. Alles begann an einer Bar.

Von Kathrin Elsner

"Ihr seid ja ein netter Haufen, bei euch könnten wir eigentlich auch mal spielen", waren sich die Bandmitglieder der Toten Hosen einig, als sie den besonderen Freundeskreis rund um Peter Waibel, Manfred Hofer und Wolfgang Schweyer nach einem Konzert in Wasserburg an der Bar kennenlernten. Nur zwei Tage später spielten sie im Jugendzentrum Bad Wörishofen. So einfach war das damals. "Keiner hat's geglaubt, aber alle waren da", erinnert sich Peter Waibel und lacht. Es ist nicht die einzige ungewöhnliche Geschichte, die Waibel aus dieser Zeit erzählen kann.

Nach einem Konzert in Wasserburg tauschte der Wörishofer Freundeskreis die Telefonnummer mit der Düsseldorfer Band aus – handschriftlich auf dem Unterarm. Da die Band zwei Tage später zwischen Auftritten in Stuttgart und am Starnberger See einen Tag spielfrei hatte, kam der Anruf prompt. Die Nachricht vom spontanen Konzert der Toten Hosen verbreitete sich rasend schnell mündlich in der Kneippstadt, der Wahrheitsgehalt wurde jedoch von vielen angezweifelt. Trotzdem sei das rund 50 Quadratmeter große, in einem Kellergeschoss des Gewerbegebietes befindliche, Juze am Abend des 24. Juni 1983 proppenvoll gewesen, erinnern sich die Freunde.

