Die Vereidigung im Bad Wörishofer Stadtrat wurde verschoben

Das neueste Mitglied des Bad Wörishofer Stadtrates wird nach dem Rücktritt von Dominic Kastner später vereidigt als gedacht.

Bei der ersten Sitzung des Stadtrates von Bad Wörishofen im Mai blieb der Platz des neuesten Ratsmitglieds leer. Wolfgang Schweyer rückt für Dominic Kastner in das Gremium nach, der sein Amt zum 1. Mai niedergelegt hatte. Bis zur Vereidigung wird es aber noch etwas dauern.

Dominic Kastner von Generation Fortschritt war der Stimmenkönig der vergangenen Kommunalwahl. Mit seiner neu gegründeten Gruppierung brachte er im Wahlkampf frischen Wind und eine junge Truppe in die Kommunalpolitik der Kneippstadt. Aus beruflichen Gründen hatte sich Kastner nun zurückgezogen.

Schweyer war der erste Nachrücker auf der Liste von Generation Fortschritt

Wolfgang Schweyer war nach dem Wahlergebnis der erste Nachrücker und nahm die Aufgabe auch an. Allerdings befinde sich Schweyer noch im Urlaub, teilte Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) bei der Sitzung am Montagabend mit. Man werde Schweyer deshalb in der nächsten Stadtratssitzung vereidigen. Fraktionsvorsitzende bei Generation Fortschritt ist nach Kastners Abgang Christin Huber.

Lesen Sie dazu auch