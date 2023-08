Diebe in Bad Wörishofen: Wer vermisst sein Autokennzeichen?

Mehrere Kfz-Kennzeichen wurden in Bad Wörishofen gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und weitere Geschädigte.

In der Nacht auf Dienstag wurden laut Polizei am Wörthbach und im Lindenweg in Bad Wörishofen mehrere Kennzeichenschilder entwendet. Ein 25-jähriger Anwohner hatte gehört, wie sich ein bislang unbekannter Täter an den Fahrzeugen zu schaffen machte und daraufhin die Polizei verständigt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Tel.: 08247/96800 zu melden. (mz)