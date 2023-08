Diebe stehlen ein ganzes Bienenvolk samt Bienenstock

Gleich ein ganzes Bienenvolk samt Bienenkasten haben Unbekannte bei Bad Wörishofen gestohlen. Die Polizei hofft jetzt, dass sie dabei beobachtet wurden.

Laut Polizei wurde am vergangenen Wochenende ein Bienenvolk samt Bienenkasten gestohlen. Entdeckt wurde der Diebstahl am Sonntagnachmittag. Der Tatort befindet sich in der Verlängerung des Wiesenweges, rund 500 Meter süd-westlich nach Bad Wörishofen in einem Waldstück. Zeugenhinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)