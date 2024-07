In Bad Wörishofen wurden in der Nacht auf Donnerstag etwa 700 Meter Kupferkabel gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Diebstahl ereignete sich auf einer Baustelle am Stadionring. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

-