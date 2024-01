Diebe stehlen Tresor aus Container in Bad Wörishofen

Es gab einen Einbruch im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen. Ein Tresor war nicht das einzige Beutestück.

Bei einem Einbruch in Bad Wörishofen wurde in der Nacht auf Sonntag ein Tresor gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde in Bad Wörishofen in der Nacht auf Sonntag ein Container aufgebrochen, der an der Leonhard-Oberhäußer-Straße im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen steht. Gestohlen wurden ein Tresor sowie diverse elektronische Geräte und Autofelgen. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)