Diebstahl nach Bad Wörishofer Art

Glosse: Bad Wörishofens Kleinkriminelle mögen es außergewöhnlich. Der nächste skurrile Fall ist da, diesmal ein echter Weihnachtskrimi.

Bad Wörishofen sieht sich ja gerne als weltläufige Stadt mit Stil, zudem als Stadt, in der die christlichen Werte noch etwas gelten; immerhin war der größte Wohltäter ein Pfarrer. Diese Mischung macht sich offenbar auch bei der Kleinkriminalität bemerkbar. Einfach geklaut wird hier nicht mehr. Es muss schon außergewöhnlicher sein. Das immanente schlechte Gewissen sorgt dann dafür, dass die Taten zunehmend skurrile Züge annehmen.

Aktuellstes Beispiel: Von Kreisverkehren der Stadt Bad Wörishofen wurden weihnachtliche Lichterketten gestohlen, LED-Technik. Das hat Bürgermeister Stefan Welzel berichtet. Warum dieses Detail wichtig ist? Weil die Diebe im Gegenzug Lichterketten mit herkömmlichen Glühbirnen installiert haben. Und wer tauscht, stiehlt ja eigentlich nicht so richtig – oder doch? Lässliche Sünde? Oder doch nicht? Der Wörishofer Kleinkriminelle ist da offenbar hin- und hergerissen.

Immerhin haben die Wörishofer Diebe Müll vermieden

Das gilt auch für den Klimaschutz. Der findet jetzt zwar in der eigenen Weihnachtsbeleuchtung statt, nicht mehr aber in jener der Stadt. Müll wurde immerhin vermieden, denn die alten Lichterketten leben jetzt ein zweites, wesentlich prominenteres Leben. Dem steten Aufruf zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung folgten die Diebe ebenfalls – allerdings auf absurde Art. Was nun?

Wird dieser Fall auf die gleiche Wörishofer Weise gelöst, wie schon andere Fälle in diesem Jahr?

Bürgermeister Welzel hofft, dass auch dieser Fall auf die selbe Weise geklärt wird, wie schon mehrere andere Fälle zuvor in diesem Jahr. Die gestohlene Kneipp-Skulptur zum Beispiel tauchte nach ein bisschen öffentlicher Traurigkeit plötzlich wieder an ihrem Standort in Bad Wörishofen auf. Ein gestohlener Fahnenmast war nach einer höflichen öffentlichen Bitte plötzlich wieder da. Gentleman-Diebe lassen sich da offenbar nicht lumpen. Und für die Wörishofer Kleinkriminalität muss man offenbar einen neuen Begriff erfinden. Wie wäre es mit Kleihen?

