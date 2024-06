Diese Ausstellung in Bad Wörishofen geht unter die Haut

Der Kunstverein Bad Wörishofen präsentiert eine Schau, we man sie selten gesehen hat. Die drei Künstler glänzen dabei auch musikalisch.

Krieg, Flucht, Vertreibung und Migration spielen mittlerweile auch in der Kunst eine große Rolle. Drei Künstler aus der Region haben diese aktuellen Themen aufgegriffen und sie auf Bildern und mit Installationen in Bad Wörishofen in Szene gesetzt. Ihre Werke sind bis Sonntag, 30. Juni, in den Kunstwerken ausgestellt.

Auf seinen eindrucksvollen Bildern jongliert Pit Kinzer aus Markt Rettenbach recht virtuos mit bekannten Zitaten aus der Kunstgeschichte. Seine Werke, meist große „Digital Composings“, bezeichnet der Künstler selbst als sinnverwirrend. Will heißen. Er hat sich Fotos aus Alben und der unendlichen Bilderwelt des Internets zusammen gesucht und mit Hilfe von KI daraus Collagen gemacht. Unbestritten ein Crossover von Fantasie und Wirklichkeit.

Ein Boot mit Geflüchteten ist in Bad Wörishofen als Installation zu sehen

Ganz anders Dieter Serfas. Dessen Recycling-Objekte, wie „Boot mit Flüchtlingen“ gehen den Besuchern buchstäblich unter die Haut. Aus allem Möglichen zum Wegwerfen und Elektroschrott hat er Kunst gezaubert. Wie der Künstler aus Wiggensbach Folien spiegeln lässt, oder aus alten Drähten und Metallgittern Skulpturen formt, hat man selten gesehen.

Drei Künstler stellen in den Kunstwerken Bad Wörishofe aus (von links): Pit Kinzer , Dieter Serfas und Stephan Rustige. Foto: Franz Issing

Absolute Hingucker sind auch die Acryl-Gemälde von Stephan Rustige aus Ottobeuren. Ebenso sehenswert wie seine fünf ein- und mehrfarbigen Kuben ist ein geschälter, halber Baumstamm, den Rustige vergoldet hat. Die Ausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen darf man getrost als grandioses Gesamtkunstwerk bezeichnen. Auch Bürgermeister Stefan Welzel fand bei der Vernissage viele lobende Worte. Die Symbiose aller ausgestellten Exponate schaffe eine besondere Atmosphäre, fand er.

Von Alphorn bis Euphonium reichte die musikalische Bandbreite in Bad Wörishofen

Wer die Vernissage der Ausstellung „Zseitenspringer“ besuchte, erlebte auch ein musikalisches Highlight, präsentierten sich die drei Künstler doch auch als begnadete Instrumentalisten. Das Trio mit Pit Kinzer am Electronic-Windinstrument und Keyboard sowie Dieter Serfas am Schlagzeug und Stephan Rustige, der Trompete, Posaune, Alphorn und Euphonium spielte, glänzte mit „Open music“ aus Jazz und rhythmischer Improvisation.

Lesen Sie dazu auch