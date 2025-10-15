Icon Menü
Bad Wörishofen: Diese Kandidaten wollen für die AfD in den Stadtrat

Bad Wörishofen

AfD nominiert erstmals Stadtratskandidaten für Bad Wörishofen

Bei der kommenden Kommunalwahl im März 2026 tritt die AfD in Bad Wörishofen erstmals mit einer eigenen Liste an.
Von Markus Heinrich
    Die AfD will erstmals in Bad Wörishofens Stadtrat einziehen. Foto: Markus Heinrich

    Die AfD tritt bei der Kommunalwahl im März 2026 erstmals in Bad Wörishofen an.

    Die Partei bewirbt sich mit einer eigenen Liste um Sitze im Stadtrat. Bei einer Versammlung in Bad Wörishofen hat die AfD nun die Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste gewählt. Gewählt wurden laut dem Kreisvorsitzenden Christoph Maier auf den ersten Plätzen Matthias Unglert, Elisabeth Becke-Birk, Konrad Hackspiel und Florian Preschl.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

    • Bürgermeister: Stefan Welzel (CSU)
    • Lage: 630 Meter ü. NHN
    • Fläche: 57,80 km²
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Bad Wörishofen: Therme Bad Wörishofen, Kurpark, Allgäu Skyline Park, Kneippmuseum, Fliegermuseum, Süddeutsches Fotomuseum, Kloster Wörishofen
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Bad Wörishofen: Festival der Nationen
    • Homepage: www.bad-woerishofen.de
