AfD nominiert erstmals Stadtratskandidaten für Bad Wörishofen

Die AfD tritt bei der Kommunalwahl im März 2026 erstmals in Bad Wörishofen an.

Die Partei bewirbt sich mit einer eigenen Liste um Sitze im Stadtrat. Bei einer Versammlung in Bad Wörishofen hat die AfD nun die Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste gewählt. Gewählt wurden laut dem Kreisvorsitzenden Christoph Maier auf den ersten Plätzen Matthias Unglert, Elisabeth Becke-Birk, Konrad Hackspiel und Florian Preschl.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

Bürgermeister : Stefan Welzel (CSU)

Lage : 630 Meter ü. NHN

Fläche : 57,80 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Bad Wörishofen : Therme Bad Wörishofen, Kurpark, Allgäu Skyline Park, Kneippmuseum, Fliegermuseum, Süddeutsches Fotomuseum, Kloster Wörishofen

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Bad Wörishofen : Festival der Nationen

Homepage : www.bad-woerishofen.de