Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Dieser Allgäuer ist der beste Rezeptionist der Welt

Plus Max Vetter hat sein Handwerk in Bad Wörishofen gelernt. Hier verrät er sein Erfolgsgeheimnis und weshalb er sich keinen schöneren Beruf vorstellen kann.

Von Tobias Schuhwerk

Einem Hotelgast erfüllt Max Vetter jeden Wunsch – auch wenn er noch so kurios ist. Zum Beispiel diesen: Ein Mann ruft ihn an der Rezeption an und bittet um ein Stück Wiese für sein Zimmer. Richtig verstanden? Ja! Der Mann hat einen Hund dabei und will diesem eine „natürliche“ Umgebung im Hotel schaffen. Was tun? Vetter fackelt nicht lange: Er redet mit dem Gärtner und dem Housekeeping. Wenig später wird für den Gast ein Stück Rasen aus dem Park entfernt und hoch ins Zimmer getragen. Der Hund und sein Besitzer sollen sich tierisch wohlgefühlt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .