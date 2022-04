Diesmal gibt es 14 Osterbrunnen in Bad Wörishofen

Ein eigentlich fränkischer Brauch kommt in Bad Wörishofen ganz groß raus. Am Wochenende starten Ostereiermarkt und Osterbrunnenfest.

Hurra, der Lenz ist da! Und das mit all seiner Farbenpracht. Nicht nur die bunten Blüten tausender Hyazinthen, Krokusse, Narzissen, Stiefmütterchen und Hornveilchen leuchten in den schönsten Farben. Die Tulpen stehen in den Startlöchern – und die Osterbrunnen. 14 österlich geschmückte Brunnen gibt es heuer in Bad Wörishofen. Sie locken Gäste aus Nah und Fern nach Bad Wörishofen, in die Gartenstadt, nach Schlingen und Dorschhausen, denn auch dort sind Brunnen zu bestaunen. Am Wochenende locken zudem der internationale Ostereiermarkt und das Osterbrunnenfest.

Auch in diesem Jahr scheute die Familie von Annelies und Martin Kistler keine Mühen, gemeinsam mit Freunden die Kneippstadt eindrucksvoll bunt erstrahlen zu lassen. Das Grün vom Buchsbaum, das aus Stetten, Mussenhausen, Unteregg, Unterrieden, Pfaffenhausen, Stockheim, Bad Wörishofen und anderen Unterallgäuer Gemeinden geholt wurde, wurde zu 366 Meter Girlanden verarbeitet. Drei Tage lang waren vier Personen unterwegs, um das Grün zu schneiden.

Die wohl größten Osternester Bad Wörishofens sind ebenfalls Teil der Osterbrunnendekoration. Foto: Maria Schmid

Das Osterbrunnenteam bestückte diese Girlanden in Handarbeit mit insgesamt 8406 bunten Eiern. Davon sind 502 große Eier, davon wiederum 300 Enteneier. Es gibt also jede Menge zu schauen, wenn die Brunnen fertig sind. Jeder Aufbau der Osterdekoration wird immer an die Konstruktion des jeweiligen Brunnens angepasst. Daran beteiligt ist der Betriebshof der Stadt Bad Wörishofen, der die Unterkonstruktionen herstellt. 20 Frauen haben an drei Nachmittagen die Girlanden gebunden. Buchs, bemalte Plastikeier, Gänse- und Enteneier, Drahtseile, Holzstäbchen und Holzkugeln kamen zum Einsatz. In dieser Woche wurde dekoriert.

Zum Osterbrunnenfest gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in Bad Wörishofens Innenstadt

Der eigentlich fränkische Brauch der Osterbrunnen hat in Bad Wörishofen nun schon eine gewisse Traditition. Der erste Brunnen entstand nach der Idee der Familie Kistler 1997 mit dem eigenen Brunnen an der Hauptstraße. Tochter Katja Moser schmückte ihn mit der Mädchengruppe der katholischen Jugend der Stadtpfarrkirche St. Justina. Die letzte große Gestaltung war 2017 der Brunnen am Denkmalplatz. Heuer ist erstmals der TSV Bad Wörishofen mit dabei. Der Verein hat sich die Kneippanlage an der Dreifachturnhalle vorgenommen. Am heutigen Donnerstag soll sie geschmückt werden.

Der Brunnen an der Genobank gehört zu den heuer 14 Brunnen, die sich in österlichem Gewand präsentieren. Foto: Maria Schmid

Alle Osterbrunnen sind in einer Broschüre verzeichnet, die im Kurhaus an der Gästeinformation ausliegt. Die Brunnen sind vom 10. bis zum 28. April zu bewundern. Am Samstag, 16. April, und am Freitag, 22. April, gibt es zudem jeweils eine eineinhalbstündige Führung, bei der alles Wissenswerte über die Brunnen zu erfahren ist. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Steinbrunnen beim Kurhaus. Mit Gästekarte und Bad Wörishofer-Fan-Card ist die Führung frei. Zunächst aber stehen große Feste an, die auf Ostern einstimmen sollen.

Am Samstag, 9. und Sonntag, 10. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr findet im Foyer und im Kursaal der 13. internationale Ostereiermarkt statt, unter der bewährten Federführung des Veranstaltungsbüros von Friedrich Graf aus Mindelheim. Zu sehen gibt es alles rund ums Ei und das Osterfest.

In der Garage der Familie Kistler entstanden die prächtigen Girlanden für die Osterbrunnen in Bad Wörishofen. Foto: Maria Schmid

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler präsentieren eine große österliche Warenpalette. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Am Sonntag, 10. April, beginnt um 14 Uhr das Osterbrunnenfest. Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Bad Wörishofen und des Musikvereins Stockheim unterhalten abwechselnd die Gäste an einigen der geschmückten Osterbrunnen. Jedes der kostenlosen Standkonzerte dauert rund zwanzig Minuten.

Gleichzeitig beteiligen sich die „Aktiven Einzelhändler Bad Wörishofens“ am Osterbrunnenfest und bieten einen verkaufsoffenen Sonntag an. Die Öffnungszeiten der teilnehmenden Geschäfte sind von 12 bis 17 Uhr.