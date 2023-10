Dietmar Gräf aus Bad Wörishofen erfindet eine neue Kompositionstechnik

Plus Im Saal des Klosters von Bad Wörishofen erklingt eine neue Art von Klassik. Dietmar Gräf erläutert die Polymodalität.

Herbstanfang bedeutet nicht nur eine in ihrer Vielfalt bunt belaubte Welt. Es bringt vor allem hochkarätige Interpreten in den Saal des Dominikanerinnenklosters nach Bad Wörishofen. Der Initiator der traditionellen Meisterkonzerte, Dietmar Gräf, konzertierte mit seinen rumänischen Freunden Dorin Gliba, Oboe und Pavel Ionescu, Fagott. Der erste Teil des Konzertes wurde zu einem romantischen italienischen Hochgenuss.

Das war Kammermusik vom Feinsten, brillant interpretiert von Komponisten, die es verstanden, mit ihrer Musik die Gäste zu verzaubern, etwa mit Corticellis „Terzetto Nr. 2“. Das „Souvenir melancolique“ von Ippolito Ragghianti (er starb im frühen Alter von 29 Jahren), von Dietmar Gräf am Klavier und Pavel Ionescu am Fagott, ließen die Melancholie deutlich spürbar werden. Der dritte italienische Komponist im Bunde, Gaetano Donizetti, ist für seine Opern bekannt. Romantische Kammermusik von ihm ist wohl weniger bekannt, aber nichtsdestotrotz wunderschön. Dazu zählt besonders das „Trio A 307“ mit den beiden Sätzen „Larghetto und Allegro“, das die drei Musiker hören ließen.