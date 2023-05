Dietmar Gräf wird 80: Ein Tausendsassa der Musik feiert runden Geburtstag

Dietmar Gräf war einst bei den Regensburger Domspatzen. Doch die größten Spuren schafft der Wörishofer bei ganz anderen Gelegenheiten.

Seine Wünsche sind die gleichen geblieben: "Ich möchte bis zum letzten Atemzug immer Musik zu machen, vor allen gute geistliche Musik!" Das hatte sich Dietmar Gräf bereits zu seinem 75. Geburtstag gewünscht. Nun wird der Bad Wörishofer Dirigent, Pianist, Organist, Komponist, Organisator und Konzert-Veranstalter 80 Jahre alt, wobei es bei ihm eher angebracht wäre zu sagen, 80 Jahre jung.

Denn sein Arbeitstempo ist atemberaubend, scheint in den letzten fünf Jahren fast noch zugenommen zu haben: weltweite Auftritte als Solist und im Ensemble, Gast-Dirigate, Förderung junger Talente, Tätigkeit in mehreren Verbänden und vieles mehr.

Bad Wörishofen ist seit Langem die Heimat des gebürtigen Marienbaders in der heutigen Tschechischen Republik. Dem Sudetenland ist er immer eng verbunden geblieben: Er ist Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaft und Künste, stellvertretender Vorsitzender der "Künstler Gilde Esslingen" und "Süddeutschen Akademie der Wissenschaft und Künste" und wurde mit vielen Preisen und Auszeichnungen geehrt.

Gräf ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und einiger weiterer hoher Auszeichnungen

Die bedeutendsten sind das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Goldene Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen, der Johann-Wenzel-Stamitz-Preis der Künstlergilde Esslingen, die Leos-Janacek-Medaille in Gold, die er aus der Hand des tschechischen Präsidenten Vaclav Havel erhielt, die Ehrennadel des Landkreises Unterallgäu und die Päpstliche Goldmedaille. Gräf ist zudem Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises für Musik. Der reich Dekorierte gehört außerdem zu den produktivsten deutschen Autoren im Bereich Ernste Musik. Mehr als 500 Instrumental- und Vokalkompositionen hat er bisher geschaffen und viel Neues ist gerade im Entstehen.

In Bad Wörishofen wurde Gräf zum großen Förderer klassischer Musik

Ein Blick auf sein umfangreiches Wirken unterstreicht, dass er in der Kneippstadt kulturelle Glanzlichter gesetzt hat und immer noch setzt. Bereits 1973 gründete er den "Förderkreis für Symphonie- und Kammerkonzerte", 1978 rief er den "musica sacra chor" ins Leben. Er formte aus den Laiensängerinnen- und sängern ein Vokalensemble, das weit über Bad Wörishofen hinaus Anerkennung fand, wie unter anderem mehrmalige Auftritte im Petersdom zu Rom eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Höhepunkte für den Chor und seinen Leiter waren die annähernd 100 Konzerte mit Darbietungen großer klassischen Werke ebenso wie einige Uraufführungen.

Im Jahr 2009 übernahm er die Intendanz und künstlerische Leitung des "KneippMusikFestivals", in dessen Rahmen er im Kursaal von Bad Wörishofen selbst zahlreiche Konzerte mit renommierten Orchestern leitete und namhafte Künstlerinnen und Künstler für Gastspiele gewinnen konnte.

Als Lehrer am Maristenkolleg Mindelheim prägte er Generationen von Lernenden

Die Veranstaltungsreihe "Meisterkonzerte" steht ebenfalls unter seiner Leitung. Regelmäßig begleitet er im Festsaal des Dominikanerinnenklosters die Solistinnen und Solisten selbst am Steinway-Flügel und tritt mit bekannten Virtuosen und hoffnungsvollen Nachwuchstalenten auf.

Schon in jungen Jahren war er als Lehrer der Regensburger Domspatzen und als Domkapellmeister in Eichstätt tätig, für viele Jahre unterrichtete er am Maristenkolleg in Mindelheim als Schulmusiker im Höheren Lehramt Generationen von jungen Leuten und gab ihnen solide musikalische Kenntnisse mit auf den späteren Lebensweg. Nicht nur in der Bad Wörishofer Stadtpfarrkirche St. Justina, auch in vielen anderen Gotteshäusern gestaltet Gräf an der Orgel regelmäßig Messen und Gottesdienste und gibt Solo-Konzerte.