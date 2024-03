Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Digitale Schule der Zukunft in Bad Wörishofen: Lernen am und mit dem Tablet

Plus Bad Wörishofens Mittelschule beteiligt sich an bayernweitem Pilotprojekt. Was Eltern und Schulkinder jetzt wissen müssen.

Von Marcus Barnstorf

Kinder wachsen heute mit digitalen Technologien auf und entwickeln Fähigkeiten, von denen sie lebenslang profitieren. Das Innovationspotenzial von Digitalisierung verändert den Schulalltag. Das erfahren auch rund 50 Jugendliche in Bad Wörishofen. Die Pfarrer-Kneipp-Mittelschule ist eine von drei Mittelschulen im Unterallgäu und Memmingen, die für das Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ ausgewählt wurden. Schwabenweit sind es 24. In den beiden achten Klassen gehören Tablets, Apps und Co. seit diesem Schuljahr zum Alltag.

Um schulisches und häusliches Lernen miteinander zu verknüpfen, erhalten die Schülerinnen und Schüler je 300 Euro für die Anschaffung staatlich bezuschusster Tablets. „Bei uns an der Schule erhält jede und jeder dasselbe Equipment“, erklärt Nicolas Schergun. Der 36-Jährige ist seit September 2022 in der Kneippstadt tätig und unterrichtet Informatik in allen Jahrgangsstufen. Unter anderem für das Pilotprojekt ist der informationstechnische Berater für 14 Unterrichtseinheiten freigestellt. Gleiches gilt für seinen Sparringspartner Sebastian Münsch. Der medienpädagogische Berater für digitale Bildung unterrichtet an der Amendinger Mittelschule, die gemeinsam mit der Mittelschule in Bad Grönenbach im Herbst 2022 als Erste im Landkreis Tabletklassen eingeführt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen