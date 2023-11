Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Dorea-Krise: Standort Bad Wörishofen gerettet, aber neu aufgestellt

Plus Der Pflege-Gigant Dorea hat sich in einem Insolvenzverfahren neu aufgestellt. Nun geht es weiter, aber mit stark veränderter Aufstellung - auch in Bad Wörishofen.

Von Markus Heinrich

Die Dorea-Gruppe ist nach einer finanziellen Schieflage wieder in ruhigerem Fahrwasser angekommen. Das Unternehmen hatte ein Insolvenzverfahren beantragt. Für den Standort Bad Wörishofen wurden allerdings die Weichen neu gestellt.

Die Dorea-Gruppe hatte am 20. April ein Schutzschirmverfahren beantragt, um sich wirtschaftlich neu aufzustellen. "Das Unternehmen war – wie die gesamte Branche – aufgrund der enorm gestiegenen Kosten für Personal, Energie, Miete und Material wirtschaftlich unter Druck geraten", erläutert ein Sprecher. Weil das Unternehmen nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt weder zahlungsunfähig noch überschuldet war, durfte es am sogenannten Schutzschirmverfahren teilnehmen und zunächst selbst eine Restrukturierung versuchen. Dorea-Familie gehört nach eigenen Angaben zu den größten Anbietern von Pflege-Dienstleistungen in Deutschland und betreute zuletzt rund 7500 Menschen, überwiegend in der Altenpflege. Zudem waren vor dem Insolvenzverfahren etwa 5500 Beschäftigte für Dorea-Familie tätig. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 280 Millionen Euro.

