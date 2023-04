Schlüpft bei den schönsten Tauben wieder ein Weltmeister aus dem Ei?  

Von Kathrin Elsner - 06:00 Uhr Artikel anhören Shape

2022 wurde Jürgen Hehn aus Dorschhausen mit seinen weißen Tauben der Rasse „Deutsche Modeneser“ zweifacher Weltmeister. Nun haben die schönsten Tauben der Welt Nachwuchs.

Mit viel Fingerspitzengefühl hält Jürgen Hehn das sieben Tage alte Küken in den Händen. Heute wird es beringt und bekommt sozusagen seinen „Personalausweis“ mit der Nummer 17. Ob es mal genauso erfolgreich werden wird wie seine Mama? Die bekam nämlich im Dezember auf der deutschen Meisterschaft mit dem „Blauen Band“ die höchstmögliche Auszeichnung. Auch die schönsten Tauben der Welt, mit denen der Züchter im letzten Jahr zweifacher Weltmeister wurde, haben oder warten auf Nachwuchs.

Jürgen Hehn aus Dorschhausen züchtet seit Jahren Tauben

Seit 2011 züchtet Jürgen Hehn „Deutsche Modeneser“ in der Farbe Weiß und ist so verliebt in die kleinen Huhntauben wie am ersten Tag. Hehns Taubenschlag ist aktuell eine Kinderstube jeglicher Altersklasse. Da liegen kleine weiße Eier im Nest, die 17 Tage lang abwechselnd von Täubin und Täuber bebrütet werden. Hie und da spitzelt ein kleiner Schnabel unter dem elterlichen Gefieder hervor, manchmal auch zwei, denn Deutsche Modeneser legen in der Regel zwei Eier pro Gelege, erzählt der Züchter.

