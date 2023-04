Mischlingshund attackiert Border Collie: Halterin wird angezeigt

Ein nicht angeleinter Mischlingshund ist im Bad Wörishofer Ortsteil Dorschausen auf einen Border-Collie losgegangen. Dessen Frauchen und der angegriffene Hund wurden leicht verletzt.

Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erwartet die Halterin eines Mischlingshundes, der laut Polizei am Montagmorgen in der Schwabenstraße in Dorschhausen einen Langhaar Border Collie angegriffen hat. Dessen Besitzerin hatte ihren Hund angeleint und ging mit ihm spazieren.

Der aggressive Mischlingshund flüchtete durch die Haustür und ging auf den Border Collie los

Laut der Besitzerin des Mischlingshundes sei dieser unerlaubt durch die geöffnete Haustür geflüchtet und sofort auf den Border Collie losgegangen. Als der angeleinte Hund flüchten wollte, rannte er um sein Frauchen, wodurch sich die Leine um deren Beine wickelte und die Frau stürzte. Die 69-Jährige verletzte sich dabei leicht am Fuß. Auch ihr Hund wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, so die PI Bad Wörishofen. (AZ)