Wahlplakate beschädigt und gestohlen

Die Polizei sucht Hinweise: Wer hat in Bad Wörishofen und Dorschhausen Wahlplakate beschmiert und entwendet?

Erneut sind im Bereich Bad Wörishofen und in Dorschhausen an mehreren Orten Wahlplakate einer Partei beschmiert worden - vermutlich zwischen Donnerstag und Freitag. Zudem wurde mindestens ein Plakatständer aus Holz mitsamt dem angebrachten Plakat gestohlen. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter Telefon 08247/9680-0. (mz)