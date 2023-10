Drei Fälle von Unfallflucht beschäftigen Polizei

In Bad Wörishofen haben drei Autofahrer Unfälle verursacht und sich gar nicht oder nicht richtig um den Schaden gekümmert. Das hat Folgen.

Mit drei Fällen von Unfallflucht hat es die Polizei in Bad Wörishofen zu tun. Der erste ereignete sich am Donnerstag an der Bushaltestelle in der Stockheimer Straße/Ecke Höfatsstraße in der Gartenstadt. Ein Mutter hatte dort offenbar ihr Kind von der Schule abgeholt, beim Ausparken das vor ihr parkende Auto an der Heckstoßstange angefahren und fuhr anschließend schnell davon. Laut der Fahrerin des beschädigten Autos handelte es sich um einen blauen Seat Alhambra mit Kaufbeurer Kennzeichen.

Am Freitagnachmittag hatte dann ein weiterer Autofahrer in der Nähe eines Gasthauses ein dort geparktes Auto touchiert und dessen Spiegel beschädigt. Der Mann hielt zwar an und nannte der Geschädigten seinen Namen, fuhr dann aber weiter, ohne ihr auch seine Adresse oder Telefonnummer für die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 200 Euro mitzuteilen. Weil sich die Geschädigte jedoch das Kennzeichen des Mannes notiert hatte, konnte er ausfindig gemacht werden und muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

An dem Unfall nahe des Flugplatzes in Bad Wörishofen könnte ein Dacia Duster II beteiligt gewesen sein

Zu einem weiteren Fall von Unfallflucht kam es schließlich wenige Stunden später auf der Staatsstraße 2015 auf Höhe des Flugplatzes. Dort streiften sich im Begegnungsverkehr zwei Autos. Der Fahrer, der in südlicher Richtung unterwegs war, hielt daraufhin jedoch nicht an, um sich um den Schaden in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern. Anhand einer in der Nähe gefundenen Spiegelkappe geht die Polizei jedoch davon aus, dass es sich um einen Dacia Duster II gehandelt haben könnte, dessen linker Außenspiegel nun kaputt ist oder fehlt. Hinweise zu dem Fahrzeug sowie auch zu dem blauen Seat nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)