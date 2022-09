Drei Frauen arbeiten illegal als Prostituierte in Bad Wörishofen

Ein Hinweis bringt die Polizei auf die Spur in ein Appartementhaus in Bad Wörishofen. Eine der Prostituierten wird mit zwei Haftbefehlen gesucht.

Die Polizei hat in Bad Wörishofen drei Frauen ausgemacht, die illegal Sex-Dienstleistungen anboten. Ein Hinweis führte auf die Spur in ein Appartementhaus in Bad Wörishofen. Dort stellte sich heraus, dass gegen eine der Frauen gleich zwei Haftbefehle vorlagen.

Am Mittwochabend erhielt die Bad Wörishofer Polizei einen Hinweis auf illegale Prostitution in einem Appartementhaus. Bei der Kontrolle vor Ort trafen die Beamten drei Prostituierte an. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frauen ihre Dienste über einen Messengerdienst anboten.

Eine 29-Jährige konnte die Einlieferung in ein Gefängnis vermeiden, in dem sie eine ausstehende Strafe bezahlte

Gegen alle drei Prostituierten erstatteten die Beamten eine Anzeige. Zudem mussten die Frauen finanzielle Sicherungsleistungen hinterlegen, damit die folgenden Strafverfahren abgesichert sind. Das geschah nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei zudem fest, dass eine 29-jährige Frau in den polizeilichen Fahndungssystemen zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen sie lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Die Frau konnte die Einlieferung in ein Gefängnis vermeiden, in dem sie die ausstehende hohe Geldstrafe im dreistelligen Bereich bezahlte.

So ist die Rechtslage für Sexarbeit in Bayern

Generell verboten ist Sexarbeit in Bayern nicht, zulässig ist die Ausübung der Prostitution – also das Anbieten von sexuellen Dienstleistungen gegen Geld– grundsätzlich erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000 Menschen bei einer Einwohnerzahl zwischen 30.000 und 50.000 Menschen kann sie ebenfalls durch Rechtsverordnung untersagt werden.

