Bad Wörishofen

Drogen und sexuelle Belästigung: Geständnis bewahrt Mann vor Gefängnis

Plus Wer Jugendlichen Zugang zu Betäubungsmitteln ermöglicht, hat harte Strafen zu erwarten. Das musste nun ein junger Mann nach Vorfällen in Bad Wörishofen lernen.

Von Wilhelm Unfried

Der Mann wollte es auch nach dem Urteilsspruch nicht so richtig fassen, dass er nun eine Bewährungsstrafe über ein Jahr und sechs Monate bekommen hatte. Dabei entging er der Haft um Haaresbreite, denn erst das Zureden von Richter Nicolai Braun und Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm bewegten ihn zu einem Geständnis. Er soll bei zwei Zusammenkünften jeweils einen Joint gedreht und an die Runde weiter gegeben haben. Alle Beteiligten zogen daran. Allerdings waren darunter mehrere Jugendliche unter 18 Jahre waren. Und da kennt das Gesetz keinen Pardon mehr: Wer Betäubungsmittel an Jugendlichen weitergibt oder überlässt, also nicht einmal verkauft, hat mit Gefängnis zwischen einem und zehn Jahren zu rechnen. Daneben wurde dem Angeklagten noch sexuelle Belästigung vorgeworfen.

In der Anklageschrift legte die Staatsanwaltschaft dem jungen Mann zur Last, in einer Runde junger Leute an der Eishalle in Bad Wörishofen einen Joint gefertigt weitergegeben zu haben. Zudem soll er sich einer 15-Jährigen sexuell genähert. Er soll dem Mädchen gegen deren Willen an die Brüste und später an den Po gefasst haben, auch, nachdem die 15-Jährige die Hand des Mannes weggeschlagen habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

