Drohendes Disziplinarverfahren: Landratsamt will Bürgermeister Welzel anhören

Bad Wörishofens Bürgermeister droht ein Disziplinarverfahren. Der Stadtrat erhebt Vorwürfe und hat diese in einen Schriftsatz gefasst. Die Unterlagen sind am Montag beim Landratsamt eingegangen. Nun ist Welzel am Zug.

