Dieser Zwischenfall wird in die Geschichte des Festivals eingehen

Nicht nur die Akustik ist bei Konzert-Events von Bedeutung, auch die Optik. Das, was gezeigt wird, und das, was gesehen wird, hat einen großen Einfluss auf das, was gehört wird. Beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen konnte das Publikum dies am langen Wochenende gleich in mehrfacher Form erleben. Eine davon war gänzlich ungeplant und wird sicher in die Festivalgeschichte eingehen.

Etwa die Dirigenten am Freitagabend und am Samstagabend beim Bad Wörishofer Festival der Nationen. Freitags leitete der junge spanische Dirigent Roberto Gonzáles-Monjas das Mozarteumorchester Salzburg. Sein Dirigierstil – ein sichtbares Faszinosum: tänzerisch, athletisch, unglaublich variantenreich im Gestus, mimisch und gestisch fordernd. Manchmal hüpfte der Dirigent sogar mit beiden Beinen von seinem Podium. Das hörbare Ergebnis: eine entfesselte Jupiter-Sinfonie.

Dieses Konzert wurde zum Erlebnis im Kursaal von Bad Wörishofen

Kurz zuvor hatten die jungen Konzertbesucher in der Konzerteinführung noch von den olympischen Höhen dieser Musik erfahren. Wenig später erklang die strahlende C-Dur-Sinfonie im Kursaal, eines jener großen Werke, die Mozart in enormer Schaffenskraft kurz vor seinem Tod komponiert hatte und selbst wohl nicht mehr hören konnte. Was war das für ein Erlebnis im Kursaal! Diese mozartsche Begeisterung, dieser Drive, diese musikalische Freude – trotz oder gerade wegen der grandiosen Komplexität der Komposition, besonders im Schlusssatz.

Weltstar Jan Lisiecki begeisterte das Publikum mit seinem Auftritt im Kursaal. Foto: Bernd Feil

Ganz anders im Stil und Ausdruck, aber vergleichbar in höchster Präzision dirigierte am Samstag Andrey Boreyko das Janácek Philharmonik Orchestra. Das, was gezeigt wird, war auch bei den Solisten am Freitag und am Samstag von großer Bedeutung. Der kanadische Weltstar Jan Lisiecki beherrscht das Agieren mit Blicken. Er neigt den Kopf und hört zu. Er bebt und gestikuliert, er treibt die Musik an und motiviert die Kollegen. Ebenfalls sichtbar und hörbar: das kongeniale Führungsteam – die Konzertmeisterin, der Dirigent und der Solist. Das Ergebnis beim Klavierkonzert Nr. 22 (KV 482): ein mutiger, ein knackiger, ein kerniger Mozart. Sie sind wunderschön, die vielen Vorhalte, die Lisiecki und das Orchester auskosten. Die Musizierenden dehnen, zelebrieren, gestalten.

Überraschendes gab es dann am Samstag zu sehen. Vorneweg: Ob die Festival-Organisatoren wirklich so cool und entspannt sind, wie sie nach außen wirken, bleibt ihr Geheimnis. Es ist nämlich beinahe unglaublich, was Werner und Winfried Roch in den vergangenen Tagen geschafft haben. Da hatte der Starsolist, der Geiger Nemanja Radulović, kurz vor seinem Auftritt krankheitsbedingt abgesagt.

Soyoung Yoon brilliert beim Festival trotz Gepäckpanne durch Drohnen in München

Dass es den Rochs binnen weniger Tage gelingt, von weit her, nämlich aus Südkorea, einen mindestens ebenbürtigen Ersatz zu organisieren, spricht für das hervorragende Netzwerk der weltweit agierenden Musikmanager aus Türkheim. Und so kam es zum beim Bad Wörishofer Festival seltenen Fall, dass zu Beginn des Konzerts der Intendant die Bühne betrat. Häufige Konzertbesucher wissen um das Signal eines Intendantenauftritts, dass nämlich ein Künstler indisponiert ist.

Im VIP-Bereich des Festivals hatten Festival-Macher Werner Roch und Stargeigerin Soyoung Yoon, dann gut lachen. Sie hatten Festivalgeschichte geschrieben. Foto: Bernd Feil

Doch damit nicht genug. Der einen Hiobsbotschaft folgte die nächste. Roch vermutete die Drohnensichtungen über dem Münchener Flughafen als Grund dafür, dass das Gepäck der jungen Geigerin Soyoung Yoon nicht rechtzeitig angekommen war. Münchens Flughafen musste bekanntlich zeitweise den Betrieb einstellen. Instrument und Künstlerin seien aber im Kurhaus, konnte Roch das Publikum beruhigen. Mit der nächsten Ankündigung hatte er dann die Lacher auf seiner Seite: Die „Bad Wörishofer Modewelt“ habe „gezaubert, passend zum Oktoberfest“, sagte Roch verschmitzt. Was folgte, war der Auftritt der Top-Geigerin im eleganten Dirndl, denn die Galarobe steckte ja noch irgendwo im Koffer.

Dieser Abend hatte es also in vielfacher Weise in sich. Wenn man einmal in schlicht profanen Kategorien denken möchte: hier stimmte das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Ein solch opulentes, qualitativ herausragendes und vielseitiges Programm wird nicht oft geboten: erst Schostakowitschs Klavierkonzert Nr. 2 mit dem diesjährigen Prix-Young-Artist-of-the-Year-Preisträger Tsotne Zedginidze, dann das Violinkonzert opus 35 von Tschaikowsky und schließlich zu später Stunde noch das von Maurice Ravel großsinfonisch instrumentierte Werk „Bilder einer Ausstellung“.

Soyoung Yoon an der Geige spielte auswendig das Violinkonzert – in einer Weise, die fast überirdisch schien: die Klarheit bei jedem Ton, selbst in den rasantesten Läufen, der Wechsel in der Tonsprache, mal hauchig-geflüstert, mal warm singend, ein anderes Mal mit kräftigem Strich und voluminösem Klang. Diese Souveränität, diese Erhabenheit, diese Brillanz im Spiel! Schon nach dem ersten Satz gab es anhaltenden Zwischenapplaus – nicht den verlegenen, sondern einen, der raus musste, bis Dirigent Boreyko das Publikum mit passenden Gesten wieder beruhigte. Viel Applaus gab es auch für den Konzertteil nach der Pause. Zu sehen war ein gewachsenes Orchester. Hinzu kamen Instrumente, die beim Festival selten zu hören sind: eine Celesta, ein Saxophon und eine große Glocke. Mit Klanggewalt endete ein höchst eindrucksvolles Hör- und Seherlebnis!