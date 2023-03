Durch Long-Covid entdeckte Ingo Pelzer sein Talent für die Malerei

Die Folgen einer Corona-Erkrankung werfen Ingo Pelzer aus Bad Wörishofen völlig aus der Bahn. Doch der Physiotherapeut lässt sich nicht unterkriegen.

Wenn jemand mit Geburtsjahrgang 1942 noch seine Liebe zum Erschaffen von bunten Bildern entdeckt, dann ist dies allein schon etwas Besonderes. Wenn diese dann auch noch so eindrucksvoll ausfallen, dann lohnt es sich auf alle Fälle, einen Blick auf die Hintergründe zu werfen. Denn die Bilder zeugen von einer schweren Zeit in Ingo Pelzers Leben.

Ingo Pelzer hat auch ohne das, was er zuletzt anpackte, eine spannende Vita hinter sich. Geboren im hohen Norden bei Bremen, lernte der fast logischerweise Schiffsmaschinenbau. Doch kaum hatte er die Lehre beendet, zog es ihn für sechs Jahre hinaus auf die Meere. Auf Frachtschiffen lernte er alle Kontinente der Welt kennen, kam nach Südamerika ebenso wie in den Fernen Osten oder nach China. Doch irgendwann war es genug mit dem Leben aus einer Reisetasche, wie er sagt.

In Bad Wörishofen wurde Pelzer einst zum angesehenen Masseur und Physiotherapeuten

Die Gelegenheit, an Land zurückzukehren ergab sich, als er bei der letzten Fahrt einen jungen Mann aus der Bad Wörishofer Zach-Familie kennenlernte, der die gleiche Absicht hatte. So gingen sie in London vom Schiff und kamen mit einer Fähre auf dem holländischen Festland an. 1966 schließlich führte ihn aus diesem Grund der Weg eben selbst in die Kneippstadt. Das Vorleben hatte körperliche Spuren hinterlassen, sodass eine Umschulung anstand. Ingo Pelzer entschied sich für die damalige Kneipp-Schule in der Adolf-Scholz-Allee, wurde angesehener Masseur und Physiotherapeut. Beim FC Bad Wörishofen und später bei den Eisstockschützen fand er seine sportliche Heimat.

So weit, so gut und trotz einiger Operationen an den Gelenken auch noch nichts Besonderes. Doch kam vor etwa drei Jahren eine weitere Knie-Operation dazu und eine Reha, bei der er sich eine Covid-Erkrankung zuzog. Was bei vielen bald wieder überstanden war, war bei Ingo Pelzer nicht der Fall. Was folgte, war, dass ihm die Krankheit in einer echten Long-Covid-Form Kraft und Energie raubte, was ihn noch immer belastet. Für jemand, der zeitlebens aktiv und schon immer kreativ war, keine leichte Situation.

Über 60 Bilder hat Ingo Pelzer zwischenzeitlich in seinem Haus in Bad Wörishofen gemalt

Das viele Zuhause sitzen brauchte offensichtlich ein Ventil, und Ingo Pelzer begann zu malen, ohne jemals davor etwas damit zu tun gehabt zu haben. Was als Abwechslung gedacht war, entwickelte sich als Therapie. Inzwischen zieren über 60 Kunstwerke sein Haus und das körperliche Befinden ist deutlich besser.

Kreativität und handwerkliches Geschick, sowie das Gefühl zu Farben ließen fortan großflächige Werke entstehen. Dabei verwendet der ehemalige Physiotherapeut eine besondere Technik. Unterschiedliche Farben kommen aus Bechern oder direkt aus Tuben auf die gespannte Leinwand. Sie sind mit Wasser oder Siliconöl verdünnt, um entsprechende Fließfähigkeit zu gewinnen. Auf diverse Art werden dann die Farben auf der gesamten Leinwand verteilt. Dazu dienen alle möglichen Gegenstände wie Strohhalme, Bürsten, Schwämme und natürlich Pinsel. Manchmal wird auch die Leinwand nur jongliert, um die Farben zu verteilen und ineinander laufen zu lassen. Was entsteht, sind abstrakte Werke in erstaunlichen Farbkompositionen. Diese hängen oft von der Stimmung des Künstlers ab. Die fällt schon beim Betreten des Hauses auf, wenn neben hell leuchtenden Bildern, auch eher düster wirkenden Exemplare zu sehen sind. „Manchmal fange ich etwas an, brauche dann eine Pause, um mehr Inspiration zu bekommen, ehe ich wieder weiter mache. Was bei dieser Arbeit am Ende herauskommt, darauf bin ich oft selbst gespannt“, so Ingo Pelzer. Es ist jedenfalls nichts Gegenständliches, sondern eher völlig abstrakt und aus dem Gefühl heraus entstanden. Was dann besonders beeindruckt, sind die farbliche Stimmigkeit und Ausstrahlung der Werke. Manchmal lässt sich darin dann sogar doch etwas Gegenständliches wie ein Schmetterling oder Frosch entdecken.

Inzwischen ist die Malerei zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden. Sie gibt ihm wieder mehr Freude, dem Tagesablauf eine Struktur, und somit hatte selbst die Covid-Erkrankung neben der Last noch etwas Positives hervorgebracht. Im Raum steht nun, die Werke auch einmal öffentlich zu präsentieren.