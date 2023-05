Bad Wörishofen

vor 37 Min.

Durstiger Dieb: Kommissar Zufall löst kuriosen Fall in Bad Wörishofen

Plus An diesem Fall aus Bad Wörishofen ist alles ungewöhnlich. Es geht um eine kuriose Beute – und um die Frage, was die richtige Strafe dafür ist.

Von Wilhelm Unfried

Seltsame Untaten in Bad Wörishofen haben die Polizei beschäftigt. Schlussendlich sorgte ein Zufallstreffer dafür, dass nun ein junger Mann auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Memmingen saß. Am Ende stand eine Haftstrafe, zu Bewährung ausgesetzt, was bei den Delikten, um die es ging, eine eher härtere Strafe ist. Das lag aber daran, dass der Mann, den Kommissar Zufall da gestellt hatte, kein unbeschriebenes Blatt ist.

Bei einem Gaststättenbesuch hatte ein junger Mann in Bad Wörishofen wohl zu tief ins Glas geschaut. Mit gravierenden Folgen, denn er landete nun wegen Diebstahls vor dem Amtsgericht Memmingen. Richter Nicolai Braun sah zwar durch den Alkoholgenuss eine gewisse Schuldunfähigkeit, verhängte aber dennoch eine viermonatige Haftstrafe auf Bewährung.

