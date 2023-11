E-Bike in Bad Wörishofens Innenstadt gestohlen

In Bad Wörishofen wurde am 1. November ein E-Bike der Marke Zündapp gestohlen.

In Bad Wörishofen wurde am 1. November ein E-Bike der Marke Zündapp gestohlen. Nach Angaben der Polizei war das Fahrrad an der Hauptstraße 13 gesichert abgestellt. Das grau-rote Rad wurde zwischen 12.15 und 15 Uhr gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)