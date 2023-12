E-Bikerin in Bad Wörishofer Kreisverkehr von Auto erfasst

In Bad Wörishofen ist ein Auto mit einem E-Bike zusammengestoßen. Die Radfahrerin musste ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Kaufbeurer Straße in Bad Wörishofen wurde am Dienstagvormittag eine Radfahrerin verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 7.30 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtet und mit dem Wagen die Frau auf ihrem E-Bike erfasst. Die Polizei spricht von einem leichten Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (mz)

