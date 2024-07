Ehemaliger Oberlöwe übernimmt erneut die Lions Bad Wörishofen-Mindelheim

„Was unterscheidet Donald Trump von mir?“, wollte Thomas Wolff von den Mitgliedern des Lions Clubs Bad Wörishofen-Mindelheim wissen. Und gab sogleich die Antwort: „Ich bin zum zweiten Mal Präsident, Trump bislang nicht!“ Der 68-jährige Türkheimer erklärte sich nach 2013/14 erneut bereit, dem Lions Club als Präsident vorzustehen. Die lionistische Devise „We serve“ – zu Deutsch „wir dienen“ – sei nach eigenem Bekunden kein Motto, sondern eine Lebenseinstellung.

Dies verkörperte im abgelaufenen Jahr auch sein Vorgänger im Amt, Carsten Krug. „All diese Aktivitäten halfen, das Clubleben wieder in feste Bahnen zu lenken und eine stabile Basis für die Zukunft zu schaffen“, resümierte Krug. 33 Mitglieder habe der Club derzeit. Hans-Ludwig Rau, überreichte Krug die erstmals verliehene Past-President-Nadel und bedankte sich für dessen hohes Engagement sowie den ehrlichen und respektvollen Umgang.

Auch bei den Musik-Festivals auf dem Flugplatz von Bad Wörishofen werden die Lions vertreten sein

Wolff sagte, es sei gelungen, für den neuen Adventskalender 168 Preise im Gesamtwert von 13.700 Euro zu akquirieren. Für diese Benefizaktion war er bei der Einführung vor vielen Jahren nicht nur Ideengeber, er organisierte diese seitdem auch mit. Beim Clubabend am 1. August wird Kneipp-Kenner Harry Klofat Geschichten und Kurioses rund um den Naturheilkundler vorstellen. Bei den Musik-Festivals Mitte September am Flugplatz Bad Wörishofen sowie an den drei Adventswochenenden im Dezember verkaufen die Lions-Mitglieder wieder Bratwürste, um Geld für soziale Zwecke zu sammeln.