Ehrenamtspreis Bad Wörishofen geht an drei besonders engagierte Menschen

Plus Ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen ginge nicht nur in Bad Wörishofen manches nicht. Die Geehrten sind teils seit Jahrzehnten tätig.

Zweifelsfrei wäre unsere Gesellschaft nicht so erfolgreich, wenn es den Einsatz von Ehrenamtlichen nicht gäbe. Um den unentgeltlichen Einsatz während der Freizeit zu würdigen, werden seit acht Jahren besonders engagierte, ehrenamtlich tätige Personen von der Stadt Bad Wörishofen mit einer Urkunde, einer Medaille sowie je 300 Euro ausgezeichnet.

Die Kneippstadt lud auf Initiative von Mäzen Hans-Joachim Kania zu einer Feierstunde ins Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“ ein. Die Auswahl der Geehrten spiegele die Bandbreite des öffentlichen Lebens wider, sagte Bürgermeister Stefan Welzel. Es seien Personen, die das Leben lebenswerter machen.