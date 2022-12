Ehrenamtspreis Bad Wörishofen: Im Dauereinsatz für die Gemeinschaft

Der Ehrenamtspreis der Stadt Bad Wörishofen geht an drei Menschen, für dieBürgermeister Stefan Welzel eine geheimnisumwitterte Umschreibung fand.

Wenn die Heiligen Drei Könige ein Tänzchen wagen und dabei nicht ins Eis einbrechen: Was wie eine mysteriöse Nachricht des Geheimdienstes erscheint, ist schlicht der Satz, der die drei Preisträger des Ehrenamtspreises beschreibt. Bürgermeister Stefan Welzel hatte die Geehrten bei der Preisverleihung auf diesen Nenner gebracht. Die Auflösung folgte in den Festansprachen.

Im Rahmen des „Förderprogramms 2026“ - gesponsort von Hans Kania - ist auch die Auszeichnung für besonders engagierte, ehrenamtlich tätige Personen vorgesehen. Zur Vorbereitung der Ehrenamtspreisverleihung können Vereine und Organisationen Personen vorschlagen, die in ihrem Verein für diese besondere Auszeichnung in Frage kommen könnten. Es geht um Personen, die sich im Ehrenamt in ganz besonderer Weise freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl einbringen. Eine Jury wählt aus den Nominierungsvorschlägen die Preisträger aus. Drei wurden nun geehrt:

Für die Heiligen Drei Könige steht Heidi Ledermann von der Pfarrei St. Justina. Sie engagiert sich seit 1996 für die Sternsingeraktion federführend, organisiert weitere Ehrenamtliche, teilt Sternsingergruppen ein und begleitet sie, wäscht die Kleidung der Sternsinger und vieles mehr. Zwischen 1996 und 2022 kamen so allein in der Pfarrei St. Justina an die 425.000 Euro Spenden für Kinder dieser Welt zusammen.

Heidi Ledermann nutzte die Preisverleihung in Bad Wörishofen gleich, um das nächste Projekt vorzustellen

Für den Laudator, Kaplan Jerome Muyunga, hat Heidi Ledermann den Ehrenamtspreis mehr als verdient. Dabei stelle sie sich nie ins Rampenlicht, sondern binde immer das gesamte Team mit ein. Heidi Ledermann selbst sieht so den Preis als große Anerkennung der jahrzehntelangen Sternsingeraktion und aller, die sich dafür engagieren an.

Und sie wies schon mal auf die diesjährige Sternsingeraktion hin: Indonesien steht im Mittelpunkt mit dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen.“ Es geht zum Beispiel darum, dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, dass sie Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre Rechte gestärkt werden. Auch geht es um den Schutz von Kindern vor Gefahren wie Gewalt und Vernachlässigung.

Lesen Sie dazu auch

Hunderte Proben und Auftritte und nur ein einziges Mal gefehlt

Preisträger Nummer zwei steht für das Tänzchen: Es ist Richard Sauter vom Heimat- und Volkstrachtenverein „Alpenblick“. Er ist seit 45 Jahren Vereinsmusiker mit Leib und Seele, begleitet mit seinem Akkordeon die Jugend, die Plattlergruppe und die Altschwäbische Gruppe mit perfekter Musik. Laudator Georg Schmid, Vorsitzender des Vereins: „Nachdem Sauter das erste und einzige Akkordeon im Verein spielt ist er ungefähr zu 900 Probeabenden von Altensteig nach Bad Wörishofen gefahren sowie zu unzähligen Veranstaltungen, 100 Heimatabenden, 40 Maifesten und hat nur ein einziges Mal gefehlt. Zudem hat Sauter früher noch bei der Tanzband „Los Promillos“ gespielt.“

Auch mit 84 Jahren noch fast täglich auf der Sportanlage in Bad Wörishofen

Preisträger Nummer drei steht für das Eis: Georg Klein ist seit 1961 Mitglied im Eisschützenclub Bad Wörishofen. Der inzwischen 84-Jährige besucht fast täglich die Stocksportanlage und sieht nach dem rechten. Laudator Konrad Kollmannsberger, Vorsitzender des ESC: „Klein war einer der fleißigsten Arbeiter beim Vereinsheimbau und der beiden Stocksporthallen. Er kümmert sich im Winter um das Eis auf dem Sonnenbüchl-See, betreibt den Eisstocksport seit über 60 Jahren und ist noch an drei Tagen pro Woche im Training. Wenn Not am Mann ist fährt er auch noch mit auf Eisstockturniere.“

Drei Geehrte als Beispiel des gelebten Ehrenamtes in der Kurstadt: Für Bürgermeister Welzel ein Zeichen, dass in Bad Wörishofen die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist: „Das Ehrenamt kann in der Welt etwas bewegen – und es bewegt die Welt.“

Umrahmt wurde die Feierstunde von der Plattler- und Tanzgruppe des Trachtenvereins Bad Wörishofen.