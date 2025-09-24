Ehrung für die 350.000. Besucherin des Kneipp-Museums

Agnes Assmann ist die 350.000. Besucherin seit der Eröffnung des Kneippmuseums 1986. Kurdirektorin Cathrin Herd und Werner Büchele vom Förderverein des Museums empfingen ihren Jubiläumsgast mit verschiedenen Geschenken. Agnes Assmann berichtete, dass sie vor 60 Jahren mit ihren Eltern das erste Mal in Bad Wörishofen war und dass die Kneippkur auch bei der Familie daheim stets eine Rolle gespielt habe. Auch Kneipps Bücher wie „Meine Wasserkur“ standen in der Hausbibliothek. Ursprünglich aus Nürnberg stammend, lebt Agnes Assmann mittlerweile in Bad Wiessee. Der nächste Besuch in Bad Wörishofen ist bereits fest eingeplant.

