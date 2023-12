Ein Adventskonzert der Musikschule Bad Wörishofen bringt viel Freude

Die Kinder und Jugendlichen der Sing- und Musikschule Bad Wörishofen erhalten für ihre musikalische Bescherung in Bad Wörishofen viel Applaus.

„Wo man singt (und musiziert), da lass dich ruhig nieder", heißt es. Das erst recht, wenn es sich um die Kinder, Jugendlichen und Lehrkräfte der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule Bad Wörishofen handelt. Gemeinsam mit den beiden Schulleitern Magnus Blank und Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer feierten sie in der Stadtpfarrkirche St. Justina das traditionelle Adventskonzert.

Mit dabei war auch in diesem Jahr wieder der Rotary Club Bad Wörishofen mit seiner aktuellen Präsidentin Corinna Hackenberg. Sie bat die Besucher und Besucherinnen um eine Spende zugunsten der Musikschule. 650 Euro kamen am Ende zusammen.

64 Bilder So zauberhaft war das Adventskonzert der Musikschule Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

„Weihnachtszeit – Weihnachtszeit, macht euch für das Fest bereit. Eins und zwei und drei und vier, dann steht’s vor der Tür. Wenn das fünfte Lichtlein brennt – dann habt ihr’s verpennt!“ Die Kinder der Musikalischen Grundausbildung sangen dieses Lied von Rolf Zuckowski mit großer Freude. Sie schlugen im Takt ihre Triangeln und kannten ihren Liedtext genau. Dass ihnen das großen Spaß machte, war nicht zu übersehen. Die zweite Gruppe der musikalischen Grundausbildung hatte einen besonderen Auftritt.

Jedes Kind bekam eine Trommel, die sie zum afrikanischen „Vater unser“, dem „Vaba Yetu“ von Christopher Tin schlugen oder dabei auch in die Hände klatschten. Beifall der Gäste war der verdiente Lohn. Für ruhige, meditative Momente sorgte Stadtpfarrer Andreas Hartmann. Er las kleine Geschichten vor, bei denen ein kleiner Junge sein „Mittagessen mit Gott“ einnahm, eine kleine Katze in der Krippe lag und ein Hirte durch das Weihnachtswunder wieder ohne Krücken gehen konnte.

Kinder, Jugendliche und Zuhörer singen gemeinsam ein Weihnachtslied

Der Applaus kam auch den vielen anderen Musikerinnen und Musikern zu, ganz gleich, ob sie den Ensembles applaudierten, den Bläsern, der Blockflöten, Querflöten, Geigen, Gitarren, Klarinetten oder den Sängerinnen und Sängern. Zu hören war „Tochter Zion“ genauso wie „Lieb Nachtigall wach auf“ oder ein zauberhaftes Medley mit Werken von Emil Waldteufel. Wolfgang Amadeus Mozarts „Kegelduett“ stand ebenfalls auf dem abwechslungsreichen Programm sowie „Ich steh an deiner Krippen hier“ von Johann Sebastian Bach. Das Gesangsensemble erzählte von „Rudolph the Red nosed Reindeer“ und bestätigte, „Santa Claus is coming to town“. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ war der krönende Abschluss, den alle in St. Justina gemeinsam sangen.

Lesen Sie dazu auch